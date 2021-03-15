Гороскоп на сегодня 15 марта: Овна ждет нелегкий понедельник, а Тельцам нужно успокоиться

Астрологический прогноз на 15 марта для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 15 марта 2021 года. События этого дня будут во многом зависеть от вашего настроения, а не наоборот. Вы сами в состоянии написать сценарий, по которому будет развиваться ваша жизнь во многих сферах. Не забывайте, что нет ничего вечного. Наслаждайтесь жизнью, дарите улыбки, эмоции – не ищите поводов, а дарите подарки просто так. А если повод все же есть – воспользуйтесь нашим календарем подарков на март.

Овен (22 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 марта 2021 года, для Овна

Сегодняшний день не будет легким, но и настраиваться на негатив не стоит. Старайтесь просто больше работать и меньше оставлять времени на уныние и печальные мысли. Учитесь концентрироваться на важном и продвигаться маленькими шажочками. Вечером бегом в спортзал!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 марта 2021 года, для Тельца

Звезды советуют вам быть спокойнее и терпимее. Это поможет вам не сорваться на скандал, а достойно ответить на любой негатив. На первом месте сегодня должно стоять здоровье – ваше и ваших детей. Наличие здорового питания и спорт даже не обсуждаются!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 марта 2021 года, для Близнецов

Старайтесь защитить себя сегодня от назойливых взглядов и чужих советов. Мало того, что вас это будет злить, так еще и ничего не будет получаться. Теплая ванна, вечер при свечах под спокойную музыку сделают свое дело. Расслабьтесь уже!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 марта 2021 года, для Рака

Сегодня противопоказано суетиться, спешить и торопиться. Проявите мудрость и выдержку. Обращайте внимание на советы людей, мнение которых вам интересно и важно. Но не идите на поводу у других людей – прислушивайтесь к себе.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 марта 2021 года, для Льва

Звезды советуют вам сегодня расслабиться, дорогие Львы. Вы так усердно работаете, что вам просто жизненно важно находить время на отдых. Не ждите помощи со стороны – вам все под силу. Только сейчас – релакс!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 марта 2021 года, для Девы

Тревожные мысли, меланхолия и даже уныние могут нарушить ваш жизненный уклад. Но вы держитесь и не пытайтесь все успеть и быть для всех хорошими. Делайте то, что вам нравится и доставляет удовольствие. Вечером повяжите, посмотрите новую серию "Люпена" или почитайте книгу – вам понравится.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

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Гороскоп на сегодня, 15 марта 2021 года, для Весов

Сегодня все будет вас утомлять, злить и расстраивать. Обратите внимание на окружающих вас людей, на то, что у вас уже есть, и поблагодарите за это. Учитесь не быть циником и окружайте себя достойными людьми. Но сначала вам необходим продолжительный отдых.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 марта 2021 года, для Скорпиона

Идеальное время для решения накопившихся рабочих вопросов – даже казалось бы нерешаемых. Вот только не пытайтесь ухватиться за все и сразу – важно сконцентрироваться на главном, проникнуть в суть вещей.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 марта 2021 года, для Стрельца

Не все идет гладко, и вас это будет злить! Но не стоит отчаиваться и нервничать – все наладится, как только вы отпустите ситуацию. Могут случиться знакомства, которые оставят след в вашей жизни.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 марта 2021 года, для Козерога

Занявшись любимым делом, вы сможете забыть обо всем негативе и сразу переключиться на волну веселья. А оно вам сейчас необходимо! Если стремитесь к переменам, то многое удастся решить уже сегодня, но главных результатов ждите немного позже. Вечер в кругу семьи наполнит вас энергией!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 марта 2021 года, для Водолея

Сегодня важно сконцентрироваться на своем материальном положении – это убережет вас от рисков. Сохраняйте оптимизм, трезвую голову и не ленитесь – это три кита вашего успеха сейчас. Не транжирьте!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 марта 2021 года, для Рыб

Звезды советуют вам быть спокойнее и терпимее к другим людям, не спешите и не торопите события. Все произойдет тогда, когда должно. Вы же просто упорно работайте и не отвлекайтесь на мелочи. Правда на вашей стороне!

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

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