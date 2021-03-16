Гороскоп на сегодня 16 марта: Близнецам нужно заняться планированием, а на Раков нападет меланхолия

Астрологический прогноз на 16 марта для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 16 марта 2021 года. События этого дня будут во многом зависеть от вашего настроения, а не наоборот. Будьте активнее и напористее не только в своих мечтах, а и в действиях. Наслаждайтесь жизнью, дарите улыбки, эмоции – не ищите поводов, а дарите подарки просто так. А если повод все же есть – воспользуйтесь календарем подарков на март.

Овен (22 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 марта 2021 года, для Овна

Сегодня не все будет идти по плану и не так легко, как вам бы хотелось. Но это ничего – изменения не всегда к худшему. Ищите позитив по всем, стараясь при этом избегать споров, острых дискуссий, которые не будут иметь положительного результата, а только отнимут энергию. Запаситесь терпением!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 марта 2021 года, для Тельца

Вам нужно быть сегодня инициативными и требовательными в первую очередь к себе. Это принесет хорошие плоды и вы сможете улучшить не только свое материальное положение, а и состояние души. Беритесь за любую работу – вы преуспеете везде.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 марта 2021 года, для Близнецов

Лучшее, что вы можете сегодня сделать – запланировать дела на ближайшие дни, не упуская ничего важного. Любую работу легче будет сделать, если вам помогут – поэтому не отказывайтесь от помощи. Все, кто связан с творчеством, будет на гребне славы!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 марта 2021 года, для Рака

Тревога, меланхолия и апатия могут стать вашими верными путниками сегодня. Не пытайтесь насильно вытянуть себя из этого состояния, возможно это знак, что важно замедлиться. Осторожнее относитесь ко своему здоровью, и вам непременно будет легче пережить этот период.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 марта 2021 года, для Льва

События дня будут разворачиваться очень быстро и принесут вам много неудобств. Будьте к себе критичнее и требовательнее – тогда и результаты работы будут лучше. Во второй половине дня найдите время на общение с близкими людьми – это здорово подпитает вас энергией и хорошим настроением.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 марта 2021 года, для Девы

Вы почувствуете себя сегодня очень свободными и радостными. Ваше настроение будет на высоте, а окружающим будет с вами комфортно. Путешествия и любые творческие дела будут наполнять вас энергией и счастьем, а близкий человек – любовью. Просто наслаждайтесь всеми этими благами!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

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Гороскоп на сегодня, 16 марта 2021 года, для Весов

Сегодня в вас проснется такой поток энергии и появится столько сил и желания творить, что вы готовы будете свернуть горы. И вам это будет под силу! Вот только важно для начала рассчитать свои силы и браться за все дела по очереди.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 марта 2021 года, для Скорпиона

Проявятся все ваши слабости, и вам не захочется ничего делать, кроме как лежать и смотреть в потолок или сериал "Корона" все сезоны без передышки. План, конечно, хороший, но не очень. Протупив весь день, вы упустите хорошую возможность получить то, о чем давно мечтаете. Стягивайте себя с дивана и вперед к завоеванию мира!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 марта 2021 года, для Стрельца

Сегодня вам очень захочется быть рядом с родными, подпитываться их энергией, искать у них мотивацию. Это хорошо и правильно, только не позволяйте им принимать решения за вас. Удачный день для тех, у кого профессия связана с творчеством. Контролируйте деньги!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 марта 2021 года, для Козерога

Сегодня вы можете столкнуться с агрессией, и это сильно испортит вам настроение. Чтобы не поддаваться нападкам со стороны, лучше занимайтесь своими делами и делайте это хорошо. Будьте сдержаннее в общении с близкими, чтобы не наговорить лишнего.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 марта 2021 года, для Водолея

Сегодня просто критически важно заняться своим душевным состоянием и равновесием. Вам нужно избавиться от плохих привычек и обзавестись здоровыми. Пересмотрите свое отношение с друзьями и близкими людьми – они зашли в тупик или разворачиваются в неправильном направлении.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 марта 2021 года, для Рыб

Важно вам сегодня Рыбы быть предельно аккуратными и осмотрительными в рабочих делах. Любые начинания не принесут ожидаемый успех – лучше закончите все начатые ранее проекты. Избегайте стресса и научитесь уделять больше времени себе!

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

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