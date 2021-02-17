Гороскоп на сегодня 17 февраля: Скорпион будет всемогущим, а Стрелец будет сражать харизмой

Астрологический прогноз на 17 февраля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 17 февраля 2021 года. День будет насыщен встречами и знакомствами. Но вы все же найдите время для себя! Больше гуляйте на свежем воздухе, читайте, ешьте любимые блюда, окружите себя приятными людьми и наслаждайтесь жизнью.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 февраля 2021 года, для Овна

Не стоит браться сегодня за новые дела и принимать слишком важные решения. Это может вызвать у вас панику, и получить хороший результат не удастся. Как бы вы скептично не относились к отдыху – пора бы уже им заняться. Спланируйте скорее свой отпуск!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 февраля 2021 года, для Тельца

Не стоит расстраиваться и переживать за то, что некоторые встречи не состоялись, а планы резко поменялись. Все, что сегодня с вами происходит – не просто так. Просто смотрите внимательнее под ноги и не бегите сломя голову. У вас все будет складываться, как было запланировано звездами.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 февраля 2021 года, для Близнецов

Не стоит сегодня перенапрягаться и перепрыгивать через себя. Могут произойти мелкие недоразумения, появятся ощущение незащищенности и даже тяжелые мысли. Но вы гоните их прочь и фокусируйтесь на приятном и важном. К слову, сны сегодня могут быть вещими.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 февраля 2021 года, для Рака

Высока вероятность разрушения, которая приведет к необратимым последствиям. Вы легко сможете решить важный вопрос, но не факт, что решение будет в вашу пользу. Не вешайте нос – скоро эта ерунда пройдет, и вы снова обретете уверенность в себе, а фортуна повернется к вам правильным местом!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 февраля 2021 года, для Льва

Вы будете сегодня чувствовать себя не в своей тарелке. Это все неважно – вас ждут великие дела, поэтому отвлекаться сейчас не время. Не идите на компромиссы и сделку со своей совестью в тех вопросах, которые касаются вашей личной жизни.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 февраля 2021 года, для Девы

Слова из песни "Главней всего погода в доме" должны сегодня стать девизом вашего дня. Первые и самые важные вопросы, которые нужно решить – личные. Уделите время любимому человеку, и в вашей паре будет спокойствие, романтика и любовь. Вечером получите интересное предложение.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня Реклама

Гороскоп на сегодня, 17 февраля 2021 года, для Весов

Вы будете сегодня в шоке от того количества событий, которые с вами происходят. В личной жизни – океан страстей и интимных сюрпризов. В делах рабочих вас ждет большое количество встреч и решения вопросов. Насладитесь спокойствием и тишиной вечером и попытайтесь спланировать завтрашний день, потому что с таким насыщенным сегодня – завтра вы точно что-то важное забудете.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 февраля 2021 года, для Скорпиона

Одевшись утром на работу, вы почувствуете себя суперсильным и всемогущим. Это идеальное состояние для того, чтобы воплотить в жизнь свою давнюю мечту или хотя бы сильно приблизиться к ней. А еще вам сегодня удастся существенно улучшить материальное положение, что будет мотивировать вас на покорение новых вершин или на дорогую покупку.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 февраля 2021 года, для Стрельца

Заряжайте свои стрелы в лук и идите сражать людей наповал своей харизмой и обаянием. Вы сегодня будете душой компании и сможете легко перетянуть на свою сторону кого-угодно. Учитесь быть счастливыми в любом вашем проявлении, и вы непременно получите то, к чему стремитесь. Вечер выделите для хорошего фильма.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 февраля 2021 года, для Козерога

Вы будете сегодня раздражительными и местами даже злыми – не надо так. Вы ведь портите настроение не только себе, а и близким людям. Вам это не нужно. Посвятите лучше этот день поиску смысла жизни, обозначьте свои ценности и почитайте что-то для души.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 февраля 2021 года, для Водолея

Сегодня в вас проснется романтик, и поэтому сильно захочется заняться творчеством. Поэтому те, кто с этим связан – сможете усовершенствовать свои знания и умения и даже получить выгодное предложение. Но вот семейные проблемы вновь выйдут на первый план и потребуют не только терпения, но и расходов. Отдыхать сегодня лучше в одиночестве.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 февраля 2021 года, для Рыб

Сегодня у вас обострится лень, которая попытается загнать вас на диван и заставить там остаться подольше. Но вы не поддавайтесь и постарайтесь не вестись на соблазны. Следите за питанием, делайте зарядку, если не хватает времени (ну желания, чего уж там) на полноценную тренировку и ложитесь спать до полуночи. Хорошее самочувствие вам обеспечено!

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

Читайте также гороскоп на 2021 год для знака Рыбы: вам придется пожертвовать карьерой ради семьи.