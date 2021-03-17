Гороскоп на сегодня 17 марта: Львы найдут дополнительный доход, а Девам нужен отдых

Астрологический прогноз на 17 марта для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 17 марта 2021 года. Давайте не киснуть сегодня, чтобы день прошел хорошо и у вас все получилось. Старайтесь больше гулять на свежем воздухе, хоть на улице еще не ахти какая весна – свежий воздух поможет проветриться и найти новые идеи. Чтобы улучшить себе настроение, сделайте то, что принесет вам удовольствие или порадует ваших близких. Подарки ведь можно дарить без повода, а если он все же есть – воспользуйтесь нашим календарем подарков на март.

Овен (22 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 марта 2021 года, для Овна

Вы сегодня на особом счету у звезд, и они к вам очень благосклонны. Воспользуйтесь этим сполна и постарайтесь выложиться максимально на работе. Делитесь с окружающими своим душевным теплом и отличным настроением. В отношениях будут царить нежность и любовь.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 марта 2021 года, для Тельца

Сегодня нельзя спешить и принимать слишком важные решения – можете получить не то, на что рассчитывали. Могут появится неприятности из-за сплетен и пустых разговоров с малознакомыми людьми. Вечер лучше всего провести в спокойствии.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 марта 2021 года, для Близнецов

Будьте внимательны к себе и своему здоровью, потому что вероятность получить травму или заболеть очень высока. Уделите время любимому человеку, если не хотите выслушать тонну замечаний.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 марта 2021 года, для Рака

Ваш день может резко разделиться на до и после. Все из-за событий, которые произойдут в вашей жизни, и людей, которые в ней появятся. Что это будет и когда именно произойдет – неизвестно, но обращайте внимание на все, что вас окружает. У Раков сегодня важный день!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 марта 2021 года, для Льва

Сегодня вы можете легко найти источник дополнительного дохода, который поможет существенно улучшить материальное положение. Харизма, обаяние и уверенность в себе будут иметь ошеломительный успех у людей.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 марта 2021 года, для Девы

Сегодня вам нужно заняться своим здоровьем и перестать откладывать на завтра. Сбалансируйте свое питание, добавив больше овощей и фруктов, займитесь спортом, больше гуляйте на свежем воздухе. Это поможет не только чувствовать себя хорошо, но и покончить с постоянной спешкой.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

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Гороскоп на сегодня, 17 марта 2021 года, для Весов

Сегодня вы будете как никогда умны, проницательны и обаятельны. Это поможет вам манипулировать людьми, перетягивая их на свою сторону. Это время удачно для достижения договоренностей на работе и заключения очень выгодных контрактов. Не проспите все это!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 марта 2021 года, для Скорпиона

Не все задуманное на сегодня удастся осуществить. Но не стоит из-за этого грустить, возможно, это знак немного притормозить или поменять планы. Избегайте ненужных споров и дискуссий – ничего продуктивного от них ждать не стоит.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 марта 2021 года, для Стрельца

Пытаясь дотянуться до чего-то высокого, вы можете больно упасть. Вам стоит научиться меньше переживать по пустякам и больше времени проводить за занятиями, которые приносят вам удовольствие. Иначе упреки и недовольство другими людьми испортят вам не только настроение, но и отношения с окружающими.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 марта 2021 года, для Козерога

Хороший день для тех, кто связан с творчеством. Вдохновение и отличный результат не заставят долго себя ждать. Если появится потребность в общении с близкими и друзьями – не упустите эту возможность. Вечер обещает быть спокойным.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 марта 2021 года, для Водолея

Будьте осторожнее на работе – займитесь делами, которые уже начали, а за новые пока не беритесь. Звезды советуют обратить внимание на свое здоровье и климат в семье. Вечером постарайтесь уделить время домашним – если есть какие-то вопросы, то решите их сразу, а не дотягивайте до скандала.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 марта 2021 года, для Рыб

Сегодня на пике будут ваши духовные, творческие и сексуальные возможности. Поэтому скучно точно не будет! Идеальное время осуществить свою заветную мечту и сделать себя счастливым. Полноценный отдых и сбалансированное питание должны стать основой дня.

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

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