Гороскоп на сегодня 18 февраля: Близнецы страдают от влияния ретроградного Меркурия, а Львам нужен контроль

Астрологический прогноз на 18 февраля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 18 февраля 2021 года. День будет насыщен встречами, знакомствами и вопросами, связанными с домашними и личными делами. Старайтесь уделить время планированию и общению. Но вечером обязательно найдите время на хобби и то, что делает вас счастливыми!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2021 года, для Овна

Хорошее время для вас идет! Берите от жизни лучшее и побольше, ведь вы это заслужили, пахая сколько времени подряд. Пришло время пожинать плоды – можете смело устроить шопинг и потратить немного денег. Но вечером лучше все же немного остыть и успокоиться, ведь завтра ваши гонки продолжатся.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2021 года, для Тельца

Если побережете сегодня деньги, уже скоро сможете воплотить в жизнь свою заветную мету об отпуске или даже покупке машины. А еще вы сегодня можете почувствовать себя очень уставшим и лишенным сил. Но вы держитесь – скоро выходные, а там и отдохнете, а пока нужно доделать все, что уже начали.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2021 года, для Близнецов

Ретроградный Меркурий будет кошмарить еще несколько дней, поэтому просто наберитесь терпения и все у вас получится. Не провоцируйте конфликты и не тратьте слишком много денег – иначе будете ходить с пустыми карманами в лучшем случае до конца недели. Лучше почитайте, посмотрите хороший фильм или просто помечтайте.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2021 года, для Рака

Первая половина дня просто идеальна для работы – смело заключайте сделки, ведите переговоры с клиентами и ставьте новые задачи подчиненным. А вот во второй половине дня у вас увеличится запас энергии, которую непременно нужно направить на себя. Спортзал, поход к стоматологу, на массаж – да что угодно, что приносит удовольствие. Главное – уделить время себе, своему телу и разуму.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2021 года, для Льва

Сегодняшний день должен быть распланирован поминутно, если вы хотите избежать суеты и напряга. Помните, что сегодня перерасход энергии крайне опасен – вы ведь не хотите к обеду валиться с ног? Так вот, берегите силы и правильно расставляйте приоритеты, и тогда сможете успеть все!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2021 года, для Девы

Вы будете сегодня на таком творческом подъеме, что вам захочется горы свернуть! Смело беритесь за любое творчество, которое вы любите – рисуйте, танцуйте, пойте и вышивайте. Вы будете в восторге от полученного результата. Правда, уже во второй половине дня настроение начнет меняться каждую минуту, поэтому постарайтесь просто ни с кем не конфликтовать и будет всем хорошо!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня Реклама

Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2021 года, для Весов

Чтобы быть сегодня в тонусе и успеть все, что вы себе запланировали, нужно перестать ныть и начать работать. А лучше даже пахать! Во-первых, тогда голова не будет забита всякой ерундой, а во-вторых, вы получите то, о чем мечтали. Деньги не транжирьте, а больше отложите в нужный конверт – на отдых, машину или квартиру.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2021 года, для Скорпиона

14 февраля прошло, а чувства то остались! Как хорошо ощущать бабочки в животе, узнавать друг друга и мечтать о совместном будущем. Ваша влюбленность как будто включила вам в голову мощную лампочку, и вы просто светитесь! Что тут сказать – наслаждайтесь по полной!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2021 года, для Стрельца

Сегодня нельзя спешить, бежать, лететь и торопиться. Иначе вы реально никуда не успеете. Вам нужно сегодня быть более смелыми, но работать в энергосберегающем режиме. Вторую половину дня посвятите дому, семье, детям. А вечер в интимной обстановке сделает вашу жизнь еще гармоничнее.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2021 года, для Козерога

Любые дела сегодня вам по зубам! Поэтому валяться в постели полдня запрещено, а вот заводить важный разговор с начальством – нужно. Работы будет много, но вы с ней легко справитесь! Вечер по возможности лучше провести вне дома.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2021 года, для Водолея

Какой-то напряженный и сложный в эмоциональном плане вас ждет сегодня день. Будет нелегко прийти в себя и заставить что-либо сделать. Старайтесь по возможности не насиловать себя на работу, которая не нравится. Но и лениться нельзя – нужна золотая середина, и тогда вам станет легче дышать!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2021 года, для Рыб

Девиз вашего сегодняшнего дня – любовь, спокойствие и согласие. Вы давно не замечали то прекрасное, что у вас есть – а зря! Насладитесь тем, что и кто вас окружает и вы получите истинное наслаждение. Старайтесь больше времени провести с любимым человеком – это поможет вам укрепить ваши отношения.

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