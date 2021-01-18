Гороскоп на сегодня 18 января: Водолеям нужно почитать что-то художественное, а Рыбам – взбодриться

Астрологический прогноз на 18 января для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 18 января 2021 года. День будет насыщен встречами, знакомствами и вопросами, связанными с домашними и личными делами. Старайтесь уделить время планированию и общению. Но вечером обязательно найдите время на хобби и то, что делает вас счастливым!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, для Овна

Идеальное время для переговоров, решения любых задач, а также торговли. Может, вы давно хотели что-то продать или, наоборот, купить – сейчас для этого подходящий момент. Те, кто занят в интеллектуальной сфере, получит заманчивое предложение, которое выведет их на более высокий уровень.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, для Тельца

День идеальный для тех, кому необходимо развитие. Если вы чувствуете, что не хватает личностного роста – исправляйте эту ситуацию и берите ее под контроль. Курсы, марафоны, второе высшее образование, вебинары – используйте все по максимуму. Результат вы увидите уже очень скоро!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, для Близнецов

Сегодня вам необходимо максимально выложиться и понести немало физических и эмоциональных затрат, чтобы получить то, что хотите. И не бойтесь знакомиться, звать кого-то на свидания или соглашаться на них и признаваться в любви. День для этого подходящий!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, для Рака

Вам нужно решить сегодня много важных дел, от которых будет зависеть ваше будущее. Старайтесь меньше тратить время на соцсети и больше на книги – это поможет направить мысли в правильное русло. А еще сегодня удачно сложатся поездки.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, для Льва

Сегодня главное, о чем вам нужно знать, – никаких споров, конфликтов и выяснения отношений с начальством! Спокойно выслушайте все, что вам скажут, и переварите эту информацию. Завтра будет шанс отыграться, а пок пойдите лучше выпейте кофе… а еще лучше с коньячком или бейлисом.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, для Девы

Идеальный день, чтобы запланировать на будущее свой отдых и важные рабочие проекты. Обязательно внесите в план обучение – это может быть что угодно, главное, чтобы это приносило вам удовольствие. И да, это просто идеальное время для спорта, фитнеса и смены имиджа.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

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Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, для Весов

Вы будете сегодня живчиком, который мечется везде и успевает все. Старайтесь планировать заранее свои дела и поездки, чтобы все прошло идеально. Но не исключены трудности в общении с друзьями. Постарайтесь больше времени проводить с семьей – она сегодня ваша опора!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, для Скорпиона

Все чудесно у вас сегодня начиная с самого утра: кофе в постель, вкусный завтрак, идеальный образ на день станут для вас вдохновением. И вот на этой вот волне успеха и счастья вы будете сегодня целый день. А это значит, что важно воспользоваться моментом и воплотить в жизнь самые смелые мечты. Хотя бы одну!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, для Стрельца

Внимания вам сегодня окажут так много, что к вечеру захочется оказаться на необитаемом острове. Сюрпризы, подарки и разные приятности вам обеспечены. А вот подарить себе спокойствие можете только вы сами! Вечернее уединение с книгой станет правильным завершением дня.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, для Козерога

Старайтесь сегодня не тормозить и не лениться, а еще заняться спортом. Тогда у вас будет и мотивация, и желание развиваться и учиться, до чего у вас давно руки не доходили. А потом насладитесь вечером с любимым человеком.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, для Водолея

Старайтесь не размениваться по мелочам и вести более размеренный образ жизни. А те, кто будет с вами рядом, смогут помочь, если вы им позволите. Больше гуляйте на свежем воздухе и читайте художественную литературу – это поможет отключится от окружающего негатива.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, для Рыб

Будьте сегодня суперактивны в решении любых рабочих дел. Если не чувствуете бодрости – кофе, черный шоколад, зеленый чай или контрастный душ вам в помощь. Можете уже к вечеру получить выгодное предложение по работе.

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