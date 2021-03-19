Гороскоп на сегодня 19 марта: Раков ждет успех, а Львам нужно быть внимательнее

Астрологи дали прогноз на пятницу, 19 марта 2021 года. Сегодня не все будет зависеть только от вашего желания, постарайтесь подстроиться, чтобы вам было максимально комфортно. А дальше уже действуйте так, как вам будет удобно, вы ведь и сами в состоянии написать сценарий вашей жизни. Не забывайте, что нет ничего вечного. Наслаждайтесь жизнью, дарите улыбки, эмоции – не ищите поводов, а дарите подарки просто так. А если повод все же есть – воспользуйтесь календарем подарков на март.
Овен (22 марта – 20 апреля)
Гороскоп на сегодня, 19 марта 2021 года, для Овна
Сегодня вас ждет очень насыщенный день, когда задачи будут поступать одна за другой и у вас просто не будет времени на передышку. Это в свою очередь повлечет за собой внутреннее напряжение, которое может привести к ошибкам. Притормозите и постарайтесь меньше думать о ком-то, а ставить себя и свои потребности на первое место.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Гороскоп на сегодня, 19 марта 2021 года, для Тельца
Сегодня ваша энергия будет на грани исчезновения, и вы в любой момент можете просто сесть и отказаться вставать. Не насилуйте себя и не заставляйте делать то, что вас истощает. Возьмите выходной, если необходимо. Позаботьтесь о себе и своем теле – оно потом вам спасибо скажет.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Гороскоп на сегодня, 19 марта 2021 года, для Близнецов
Важный день для того, чтобы принимать серьезные решения касательно денег. И вообще финансы станут темой вашего дня. Во второй половине дня можете встретить человека, который станет важным в вашей жизни. Но не торопите события!
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на сегодня, 19 марта 2021 года, для Рака
Сегодня любой проект, за который вы возьметесь принесет вам ошеломляющий успех. А все почему? Потому что ваша энергия, харизма и общительность сегодня на пике. Но вот с сексуальными контактами следует быть осторожнее – они могут принести много проблем.
Лев (23 июля – 21 августа)
Гороскоп на сегодня, 19 марта 2021 года, для Льва
В рабочих делах нужно быть очень внимательными и скрупулезными, чтобы не допустить никаких ошибок. А вот в делах любовных не сдерживайте эмоций и желаний, человек, который вам нравится, это оценит. Звезды советуют быть осмотрительнее со своим здоровьем.
Дева (22 августа – 23 сентября)
Гороскоп на сегодня, 19 марта 2021 года, для Девы
Сегодня на первом месте будут стоять дела домашние и рутинные. А вот дела бизнеса нужно будет перенести на другой день, ведь мыслями вы будете от них далеки. Избегайте споров и ссор с родственниками и особенно – с детьми, которые сегодня будут чрезвычайно эмоциональными по отношению к вам.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на сегодня, 19 марта 2021 года, для Весов
Ну вы сегодня будете зажигалкой, бомбой, пушкой – вам все по зубам и любая проблема будет решаться спокойно. Можете браться за самые сложные задачи на работе, делать предложение руки и сердца, начинать ремонт – что-угодно. Вы все равно будете на коне и под вечер с гордостью будете смотреться в зеркало.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на сегодня, 19 марта 2021 года, для Скорпиона
Идеальное время для завершения любых дел, которые были начаты ранее. Общение с друзьями и любимым человеком выйдет на новый уровень. Это нормально, но вам будет первое время непривычно. Старайтесь меньше времени проводить в одиночестве.
Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Гороскоп на сегодня, 19 марта 2021 года, для Стрельца
Сегодня на коне будут все, кто связан с творчеством. Вы легко сможете завершить начатые проекты и перейти к чему-то новому и непривычному для вас. Не бойтесь изменений и перемен – это все к лучшему, потому что вы уже застыли в своей зоне комфорта.
Козерог (23 декабря – 20 января)
Гороскоп на сегодня, 19 марта 2021 года, для Козерога
Сегодня вы столкнетесь со своими страхами и можете даже отказаться от какого-то заманчивого предложения из-за них. Давайте без этого – старайтесь избавиться от негатива и от страхов, которые приносят в вашу жизнь дискомфорт. Если самим с этим справиться не получается – обратитесь как можно быстрее к психологу.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Гороскоп на сегодня, 19 марта 2021 года, для Водолея
Сегодня негатив будет окружать вас с самого утра. Старайтесь не поддаваться ему и действовать исключительно исходя из своих желаний. Но при этом не игнорируйте близких людей, даже если они надоедают вам своими просьбами. Постарайтесь хоть немного их успокоить. Вечер проведите в расслабляющей обстановке.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на сегодня, 19 марта 2021 года, для Рыб
Сегодня вы можете получить выгодное предложение по работе, которое качественно изменит вашу жизнь. Не отказывайтесь от помощи друзей, влиятельных лиц и покровителей – она будет кстати. Вечером сделайте что-то новое для себя.
Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:
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