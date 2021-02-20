Гороскоп на сегодня 20 февраля: Овны займутся творчеством, а Тельцы – тем, что приносит удовольствие

Астрологи дали прогноз на субботу, 20 февраля 2021 года. День будет насыщенным и активным, поэтому сможете решить многие рабочие вопросы. Но следите за своим эмоциональным состоянием, чтобы не разругаться с окружающими. Вечером постарайтесь отдохнуть, расслабиться и заняться тем, что делает вас счастливыми.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 20 февраля 2021 года для Овна
Сегодняшний выходной посвятите не работе и не другим людям, а проявлению своих творческих способностей. А еще можно уделить время уборке и чистке всего в доме. Вы даже не представляете, как вы будете хорошо себя чувствовать потом и дышать полной грудью!
Телец (21 апреля – 21 мая)
Гороскоп на 20 февраля 2021 года для Тельца
Идеальное вас ждет время, когда смело можно заняться любыми делами и при этом не испытывать угрызения совести. Помните, что вы никому ничего не должны – занимайтесь тем, что приносит вам удовольствие, и тогда и окружающим будет с вами хорошо!
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Гороскоп на 20 февраля 2021 года для Близнецов
Несмотря на то, что сегодня выходной – у вас будет много времени на то, чтобы уделить решению важного рабочего вопроса. Потом со спокойной душой вы сможете расслабиться и отдохнуть в кругу любимых людей. Только воздержитесь от смены имиджа и подобных различных манипуляций – сейчас для этого не время.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 20 февраля 2021 года для Рака
Постарайтесь сегодня быть более взбалмошным, непредсказуемым, спонтанным, и вы увидите, как ваша жизнь начнет меняться к лучшему. Вы станете свободнее, смелее, веселее и счастливее. А что еще можно хотеть?
Лев (23 июля – 21 августа)
Гороскоп на 20 февраля 2021 года для Льва
Сегодня день будет неспешным, спокойным и уравновешенным. Вы можете заниматься тем, что вам нравиться, и встречаться с теми людьми, которые делают вас счастливыми. Нельзя перетруждаться и насиловать себя теми делами, которые вам делать не хочется. Вечер идеально будет провести в интимной обстановке с любимым человеком.
Дева (22 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 20 февраля 2021 года для Девы
Сегодня вам будет все под силу! Вы будете уверенными в себе, ваш настрой будет серьезным, а желание покорить мир осуществится. Единственное, что может вас немного расстроить – финансовый вопрос и недостаточное количество денег на то, что вы давно хотели купить. Но вешать нос не стоит, а просто немножко поднапрячься, и все у вас будет!
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 20 февраля 2021 года для Весов
Не распыляйте сегодня свое внимание на какие-то мелочи и спорные вопросы. Постарайтесь решать свои вопросы самостоятельно и никого не привлекать. Вас это здорово подстегнет, и вы сможете сделать даже больше, чем написали в своем ежедневнике. Вечер, полон страсти и любви, сегодня вам обеспечен.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 20 февраля 2021 года для Скорпиона
Будете заняты сегодня делами, которые даются вам непросто. Смело принимайте помощь и благодарите за нее людей, которые оказываются рядом с вами. Во второй половине дня сделайте сюрприз семье – они будут рады вас видеть и смогут здорово подпитать вас положительными эмоциями.
Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Гороскоп на 20 февраля 2021 года для Стрельца
Идеальнее времени для самообразования вам не найти. Смело записывайтесь на курсы, слушайте вебинары, идите на повышение квалификации. Любая новая информация будет вам по зубам, легко запомнится и сможет наполнить вас положительными эмоциями. Ну и не забывайте про новые знакомства – кто знает, может там и ваша судьба вас поджидает.
Козерог (23 декабря – 20 января)
Гороскоп на 20 февраля 2021 года для Козерога
Лучшее, что вы можете сегодня сделать – организовать настоящую вечеринку с друзьями. И желательно, перед этим пойти где-то активно повеселиться, а потом только переселиться к вам домой и засесть с душевными разговорами о жизни. Скучно вас сегодня точно не будет!
Водолей (21 января – 19 февраля)
Гороскоп на 20 февраля 2021 года для Водолея
Сегодня вы будете сильны и энергичны, что поможет вам не ныть, а смело двигаться к своей цели. Постарайтесь вместе со своим любимым человеком внести новые краски в вашу жизнь. Это здорово укрепит ваши отношения и поможет даже найти ответ на давно созревший вопрос. Не ленитесь!
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 20 февраля 2021 года для Рыб
Вы что-то так разогнались и разбежались, что сегодня нужно просто остыть и успокоиться. Легкая передышка поможет вам восстановить силы и заняться потом теми делами, которые ранее казались вам нереально тяжелыми. Сегодня возможны неожиданные, но приятные встречи.
Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:
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