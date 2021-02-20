Гороскоп на сегодня 20 февраля: Овны займутся творчеством, а Тельцы – тем, что приносит удовольствие

Астрологический прогноз на 20 февраля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 20 февраля 2021 года. День будет насыщенным и активным, поэтому сможете решить многие рабочие вопросы. Но следите за своим эмоциональным состоянием, чтобы не разругаться с окружающими. Вечером постарайтесь отдохнуть, расслабиться и заняться тем, что делает вас счастливыми.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на 20 февраля 2021 года для Овна

Сегодняшний выходной посвятите не работе и не другим людям, а проявлению своих творческих способностей. А еще можно уделить время уборке и чистке всего в доме. Вы даже не представляете, как вы будете хорошо себя чувствовать потом и дышать полной грудью!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на 20 февраля 2021 года для Тельца

Идеальное вас ждет время, когда смело можно заняться любыми делами и при этом не испытывать угрызения совести. Помните, что вы никому ничего не должны – занимайтесь тем, что приносит вам удовольствие, и тогда и окружающим будет с вами хорошо!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на 20 февраля 2021 года для Близнецов

Несмотря на то, что сегодня выходной – у вас будет много времени на то, чтобы уделить решению важного рабочего вопроса. Потом со спокойной душой вы сможете расслабиться и отдохнуть в кругу любимых людей. Только воздержитесь от смены имиджа и подобных различных манипуляций – сейчас для этого не время.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на 20 февраля 2021 года для Рака

Постарайтесь сегодня быть более взбалмошным, непредсказуемым, спонтанным, и вы увидите, как ваша жизнь начнет меняться к лучшему. Вы станете свободнее, смелее, веселее и счастливее. А что еще можно хотеть?

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на 20 февраля 2021 года для Льва

Сегодня день будет неспешным, спокойным и уравновешенным. Вы можете заниматься тем, что вам нравиться, и встречаться с теми людьми, которые делают вас счастливыми. Нельзя перетруждаться и насиловать себя теми делами, которые вам делать не хочется. Вечер идеально будет провести в интимной обстановке с любимым человеком.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на 20 февраля 2021 года для Девы

Сегодня вам будет все под силу! Вы будете уверенными в себе, ваш настрой будет серьезным, а желание покорить мир осуществится. Единственное, что может вас немного расстроить – финансовый вопрос и недостаточное количество денег на то, что вы давно хотели купить. Но вешать нос не стоит, а просто немножко поднапрячься, и все у вас будет!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня Реклама

Гороскоп на 20 февраля 2021 года для Весов

Не распыляйте сегодня свое внимание на какие-то мелочи и спорные вопросы. Постарайтесь решать свои вопросы самостоятельно и никого не привлекать. Вас это здорово подстегнет, и вы сможете сделать даже больше, чем написали в своем ежедневнике. Вечер, полон страсти и любви, сегодня вам обеспечен.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на 20 февраля 2021 года для Скорпиона

Будете заняты сегодня делами, которые даются вам непросто. Смело принимайте помощь и благодарите за нее людей, которые оказываются рядом с вами. Во второй половине дня сделайте сюрприз семье – они будут рады вас видеть и смогут здорово подпитать вас положительными эмоциями.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на 20 февраля 2021 года для Стрельца

Идеальнее времени для самообразования вам не найти. Смело записывайтесь на курсы, слушайте вебинары, идите на повышение квалификации. Любая новая информация будет вам по зубам, легко запомнится и сможет наполнить вас положительными эмоциями. Ну и не забывайте про новые знакомства – кто знает, может там и ваша судьба вас поджидает.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на 20 февраля 2021 года для Козерога

Лучшее, что вы можете сегодня сделать – организовать настоящую вечеринку с друзьями. И желательно, перед этим пойти где-то активно повеселиться, а потом только переселиться к вам домой и засесть с душевными разговорами о жизни. Скучно вас сегодня точно не будет!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на 20 февраля 2021 года для Водолея

Сегодня вы будете сильны и энергичны, что поможет вам не ныть, а смело двигаться к своей цели. Постарайтесь вместе со своим любимым человеком внести новые краски в вашу жизнь. Это здорово укрепит ваши отношения и поможет даже найти ответ на давно созревший вопрос. Не ленитесь!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на 20 февраля 2021 года для Рыб

Вы что-то так разогнались и разбежались, что сегодня нужно просто остыть и успокоиться. Легкая передышка поможет вам восстановить силы и заняться потом теми делами, которые ранее казались вам нереально тяжелыми. Сегодня возможны неожиданные, но приятные встречи.

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

Читайте также гороскоп на 2021 год для знака Рыбы: вам придется пожертвовать карьерой ради семьи.