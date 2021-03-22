Гороскоп на сегодня 22 марта: у Весов закончится энергия, а Скорпионам нужно заняться планированием

Астрологический прогноз на 22 марта для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 22 марта 2021 года. Локдаун со всеми его ограничениями не должен вас расстраивать. Старайтесь больше гулять на свежем воздухе, хоть весна на улице еще так себе, свежий воздух помогает проветрить голову и найти новые идеи. Чтобы улучшить себе настроение, сделайте то, что приносит вам удовольствие или порадует ваших близких. Дарить ведь можно и без повода, а если он все же есть – воспользуйтесь нашим календарем подарков на март.

Овен (22 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 марта 2021 года, для Овна

Сегодня вы можете столкнуться с неприятными последствиями своих прежних действий. Но старайтесь меньше переживать, ведь это не изменит ситуацию. Главное, что важно сегодня сделать, – сконцентрироваться на работе и не размениваться по мелочам. Уделите внимание своему здоровью.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 марта 2021 года, для Тельца

Можете почувствовать упадок сил и стать очень вялым уже к обеду. Все новое, за что сегодня возьметесь, не принесет успеха – просто постарайтесь отпустить ситуацию. Найдите время для отдыха и сделайте то, что вам нравится. К вечеру почувствуете себя лучше!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 марта 2021 года, для Близнецов

Сегодня в вашу жизнь ворвутся перемены, которые ее качественно изменят. У вас появится больше денег, меньше времени, но вы станете счастливее. Встретьтесь с друзьями, навестите родственников, и ваш день станет еще лучше.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 марта 2021 года, для Рака

Идеальное время для новых знакомств, общения, смены обстановки, ремонта и перестановки в квартире. Все изменения сегодня принесут вам хорошее настроение и большой запас энергии. А вдохновение выльется во что-то масштабное. Не пролежите это время на диване!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 марта 2021 года, для Льва

Активный отдых, много смеха, веселья и хорошего настроения принесет вам сегодня встреча со старым другом или просто небольшая тусовка с приятными людьми. Не отказывайтесь от приглашений и просто оттянитесь как следует – вам просто необходима встряска.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 марта 2021 года, для Девы

Сегодня вы можете столкнуться с негативными последствиями ошибок, совершенных впопыхах. Сделайте вывод и перестаньте спешить. Сейчас для вас самое важное – исправить ошибки и начать действовать по новой схеме. Вечер важно провести в приятной компании близких людей.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

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Гороскоп на сегодня, 22 марта 2021 года, для Весов

Ваша энергия в упадочном состоянии, поэтому не пытайтесь сегодня решать важные вопросы, лучше сконцентрируйтесь на том, что приносит вам удовольствие. Благодаря вашему особенному, нестандартному взгляду на вещи сможете удивить даже самых близких людей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 марта 2021 года, для Скорпиона

Идеальное время для подведения итогов и планирования дел на ближайшие полгода. Поступление некой суммы на счет порадует и вдохновит на новые проекты. Сейчас у вас появится дикое желание заработать все деньги мира, и вы здорово продвинетесь в этом направлении. Только выбирайте честный путь, без махинаций и афер.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 марта 2021 года, для Стрельца

Сегодня вас ждут сверхсрочные дела, которые потребуют от вас больших затрат энергии. Берегите силы и не пытайтесь браться за все и сразу. Сразу же составьте план, начинайте с приоритетных задач. Обязательно сохраняйте верность своим идеалам и уважение к близким людям – они ваша опора в жизни.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 марта 2021 года, для Козерога

Старайтесь сегодня больше времени проводить с людьми, которые вас вдохновляют. Вы же помните о сильном влиянии окружения на ваши успехи? Обязательно найдите время на отдых, сбалансируйте свое питание и позаботьтесь о здоровом сне!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 марта 2021 года, для Водолея

Сегодня в вашей жизни начнется новый этап – более важный и солидный. На работе ждите качественное изменение в виде неплохой суммы, а в делах любовных получится найти желанный компромисс. Следите за своим настроением – и сможете все сделать правильно.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 марта 2021 года, для Рыб

Хороший, плодотворный день, когда начатые дела будут иметь достойный результат. Творческие способности приведут вас к новой деятельности, которая давно вас манит. Ваша неповторимость, харизма и загадочность привлекут представителей противоположного пола.

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

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