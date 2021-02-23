Гороскоп на сегодня 23 февраля: Овны будут полны идей, а Раку нужно расслабиться

Астрологи дали прогноз на вторник, 23 февраля 2021 года. День будет насыщен встречами и знакомствами. Сможете решить многие вопросы, связанные как с работой, так и с личной жизнью. Но вы все же постарайтесь найти время для отдыха и дел, которые доставляют вам удовольствие. А еще не забывайте про людей, которые вас окружают – они питают вас положительными эмоциями.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2021 года, для Овна
Вы сегодня будете полны идей и новых планов. Старайтесь больше делать и меньше говорить – так будет больше пользы. Вечер проведите с любимыми и родными людьми, чтобы обменяться эмоциями и энергией – к вам потом поступит новая порция идей!
Телец (21 апреля – 21 мая)
Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2021 года, для Тельца
День обещает быть легким и интересным, но при условии, что вы перестанете раздражаться по любому поводу. А чтобы этого не было – займитесь тем делом, которое приносит вам удовольствие. Вечер можете провести в одиночестве и даже не будете при этом испытывать чувства вины или жалости.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2021 года, для Близнецов
Сегодняшний день не будет радовать вас серьезными делами и предложениями. А все потому, что нужно избегать переговоров, сделок и встреч с партнерами. Ваше эмоциональное состояние оставляет желать лучшего. Близким людям можете все объяснить, и они вас поймут. Но эмоции все контролируйте.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2021 года, для Рака
Дела не будут идти гладко, но переживать об этом точно не стоит, ведь у вас и так все рабочие процессы уже налажены. Все свои идеи и желания озвучивать не стоит – лучше запишите их на бумаге и они непременно осуществляться. Вечером хорошо будет расслабиться и помечтать о чудесном будущем!
Лев (23 июля – 21 августа)
Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2021 года, для Льва
Не стоит ждать сегодня каких-то сказочных событий – все будет идти своим чередом, никого и ничего не подгоняйте. На работе старайтесь не давить людей своим авторитетом, и они начнут к вам прислушиваться. Вечер за просмотром легкого сериальчика, типа "Десять процентов", пройдет спокойно и поможет переключиться.
Дева (22 августа – 23 сентября)
Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2021 года, для Девы
Сегодня нельзя принимать серьезные решения на эмоциях. Это чревато неприятными последствиями и недопониманием. Чтобы избавиться от негатива, нужно срочно найти хобби – занятие, которое будет вас наполнять. Любые вопросы важно решать мирным путем.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2021 года, для Весов
Чашки крепкого кофе с утра вам может показаться мало, чтобы взбодриться. Поэтому ищите новые способы – контрастный душ, спорт, секс – используйте все возможные варианты. До вечера вас будет не остановить!
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2021 года, для Скорпиона
Не стоит слишком злиться на тех, кто думает и делает по-другому. Это совсем не значит, что вы останетесь не у дел – просто выполняйте хорошо свою работу, ведь важен результат, а не методы. Если устали – зовите друзей на встречу и оттянитесь по полной!
Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2021 года, для Стрельца
Сегодня вы получите шанс стать лучше, сильнее, удачнее и богаче. Не упустите его и сможете изменить жизнь к лучшему. Не исключены новые романтические знакомства, поэтому не отказывайтесь от встреч и приглашений хорошо провести время.
Козерог (23 декабря – 20 января)
Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2021 года, для Козерога
Сегодня нельзя позволить себе лениться, если вы все же хотите изменить свою жизнь к лучшему. Тренировка, завтрак, назначенные встречи – ничего нельзя пропускать. И старайтесь никого в это не привлекать – вы и сами со всем отлично справитесь. Вечером будете гордиться собой, за стойкость!
Водолей (21 января – 19 февраля)
Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2021 года, для Водолея
Сегодня нужно закатывать рукава и завершать все начатые дела, ведь дальше вас ждет серьезный проект, который потребует все ваше внимание. Вечер лучше провести в кругу семьи – общение с ними принесет в вашу жизнь покой.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2021 года, для Рыб
Будьте смелее в принятии решений! Сегодня легко можно обсуждать любые рабочие вопросы, но не стоит рассказывать о своих планах и идеях всем подряд. Запишите их, и они непременно сбудутся, когда придет время. Положительные эмоции принесет общение с близкими людьми – идите в гости, зовите к себе.
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