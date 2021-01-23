Гороскоп на сегодня 23 января: Девы легко смогут решить любую задачу, а Весы – напортачить на работе

Астрологический прогноз на 23 января для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 23 января 2021 года. День будет активным, а вот вечер лучше провести в спокойствии и умиротворении. Так сможете подготовиться к рабочей неделе и приступить к работе с новыми силами и хорошим настроением.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 января 2021 года, для Овна

Вы сегодня просто энергетический заряд, который достигает нереальных успехов за что бы не взялись. Это принесет не только радость и удовольствие в вашу жизнь, а еще и новых людей. И будут они такими же заряженными на позитив, как и вы. Старайтесь не терять время на праздные и бестолковые разговоры – вам нужна будет сегодня конкретика.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 января 2021 года, для Тельца

Идеальное время для того, чтобы стать успешным бизнесменом или просто получить неплохую материальную выгоду. Старайтесь не транжирить свои деньги, а отложить необходимую сумму на то, что вы так давно хотите получить. Сейчас неподходящее время для откровенных бесед.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 января 2021 года, для Близнецов

Стоит быть предельно внимательными к тому, что и кто вас окружает. Старайтесь не брать повышенные обязательства на работе и больше времени уделить семье. Вероятна неожиданная поддержка и покровительство влиятельных лиц. А вот ваша поддержка понадобится любимому человеку!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 января 2021 года, для Рака

Сегодня вас ждут сложные задачи, которые потребуют от вас быстрой реакции и терпения. Только так вы сможете с ними справиться и даже заполучить поддержку близких людей. Будьте внимательнее к своему здоровью и не переохлаждайтесь – велика вероятность подхватить какой-то вирус. А кому это нужно?

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 января 2021 года, для Льва

Если хотите решить поставленные задачи – придется сконцентрироваться и взять инициативу в свои руки. О себе могут напомнить давние проблемы, поэтому старайтесь меньше нервничать и больше мыслить критично. Вечер в компании любимого человека станет лучшим завершением дня!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 января 2021 года, для Девы

Вы легко можете решить любую проблему, если только сможете сконцентрироваться на важном. Не проводите все время на работе – обязательно отдохните в приятной компании. К слову, вам не помешают новые эмоции от посещения неизведанных мест. Вечер будет душевным и очень комфортным. Класс, правда?

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня Реклама

Гороскоп на сегодня, 23 января 2021 года, для Весов

Можете взять и напортачить на работе. Потом вам придется еще долго разгребать все, поэтому беритесь за те дела, в которых уверены. Наберитесь сил и получите от жизни удовольствие – у вас для этого есть все. Вечером постарайтесь найти свободное время для общения с любимым человеком, иначе проблем в отношениях вам не избежать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 января 2021 года, для Скорпиона

Легко реализуете самые сумасшедшие свои планы не только касательно работы, а и личных дел. Пора уже заняться своей физической формой и перестать есть что попало. Спорт, правильное питание и полноценный сон – залог вашего личного успеха. Дерзайте!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 января 2021 года, для Стрельца

Вы будете чувствовать себя сегодня немного выжатым лимоном, но не стоит брать на себя больше, чем можете потянуть. Мало того, что настроение будет плохое, так еще и валиться будет все из рук. Не затевайте сегодня ничего серьезного – не сможете получить тот результат, на который рассчитываете. Вместо выяснения отношений, лучше почитайте книгу.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 января 2021 года, для Козерога

Не стоит браться сегодня за те дела, которые вам даются с трудом и только забирают энергию. Мало того, что вы будете постоянно чем-то занятыми и при этом не получите какого-то решения, так еще и настроение будет такое, что к вам лучше не подходить. Лучшее, что вы можете сегодня сделать – отдохнуть как следует! А если нужно выпустить пар – отжимайтесь и качайте пресс.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 января 2021 года, для Водолея

Не пытайтесь быть лучше, чем вы есть на самом деле – это слишком заметно. Могут возникнуть недопонимания с коллегами, начальником или родными, поэтому важно научиться контролировать эмоции. А еще – не обещайте того, что не сможете выполнить. Это сильно навредит вашей репутации!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 января 2021 года, для Рыбы

Сегодня больше своего времени постарайтесь уделить общению! Оно поможет вам договориться с кем-угодно и о чем угодно. А это в свою очередь отлично отразится на вашей карьере и личных отношениях. Уделите повышенное внимание здоровью и спорту.

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