Гороскоп на сегодня 24 февраля: Близнецам нельзя рисковать, а Ракам нужно меньше мечтать

Астрологический прогноз на 24 февраля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз для всех знаков зодиака на 24 февраля 2021 года. Для одних этот день будет насыщен романтическими событиями, а для других – приторно-сладким. И одним, и другим будет хорошо, если они начнут прислушиваться к своим желаниям.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2021 года, для Овна

Сегодня вы смело можете браться за любые рабочие проекты, ведь в вас будет много сил и энергии. Но все же самым продуктивным будет общение – с коллегами, семьей, друзьями. Именно это поможет вам поддерживать хорошее настроение и желание двигаться дальше.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2021 года, для Тельца

Сегодня не стоит лезть со своими идеями и цепляться ко всем прохожим. Мало того, что вам от этого будет некомфортно, ведь вас не будут воспринимать всерьез. Так еще и на конфликт можете нарваться. Хорошо будет заняться любым делом, где вы сможете применить свои интеллектуальные способности.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2021 года, для Близнецов

Не беритесь за дела, где нужно рисковать или еще хуже – мухлевать. Вам это потом вылезет боком. Никого не критикуйте, особенно, любимого человека – иначе ссоры вам не избежать. Вечером помедитируйте и ложитесь раньше спать!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2021 года, для Рака

Чтобы все получилось удачно с тем, что вы себе запланировали на сегодня – подключите всю вашу силу воли. При этом мечтания и фантазии перенесите на вторую половину дня, чтобы вас они не отвлекали. Вечер в кругу любимых людей порадует вас чем-то приятным.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2021 года, для Льва

Сегодня нельзя долго раздумывать над чем-то и планировать, а нужно брать и действовать. Поменьше слушайте окружающих – ваши мысли окажутся более светлыми. Поэтому на любые советы можете смело отвечать, что и сами все знаете. Вечер с чашкой гречишного чая и в обнимку с любимым человеком станет лучшим решением.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2021 года, для Девы

Сегодня вы будете заводиться с полуслова и полуоборота, что может повлечь за собой много недоразумений и даже нехилый такой скандал. Не транжирьте деньги, а покупки делайте только обдуманные и запланированные. Вечером можете позволить себе бокал вина под легкий сериальчик, чтобы расслабиться.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня Реклама

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2021 года, для Весов

Идеальный день, чтобы сесть и подумать о своей жизни и о том, куда двигаться далее. Запишите свои мечты, хотелки, составьте план действий, и вперед. Вечер посвятите медитации и дыхательным практикам – они и правда работают. И завершите свой день хорошей книгой перед сном!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2021 года, для Скорпиона

Сегодня с самого утра вам просто необходимо сесть и начать писать план на день, неделю и ближайший месяц. Только так вы сможете все успеть и ничего не упустить. Хороший день для поиска новой работы и повышения своего профессионального уровня. Встреча с друзьями может стать для вас мощным толчком вперед!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2021 года, для Стрельца

Кто сегодня зажигалка и энергетическая бомба, тот Стрелец! Ваши планы начнут осуществляться со скоростью света. Главные правила дня – деньги в долг не берите, больше времени проводите на свежем воздухе и уделите время семье. Закончите день медитацией.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2021 года, для Козерога

Сегодня вам просто необходимо провести день в свое удовольствие. Делайте то, что любите, что делает вас счастливым и мотивирует на новые свершения. Не затевайте ссор и не участвуйте в конфликтах – это очень энергозатратные процессы.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2021 года, для Водолея

Проявите сегодня больше настойчивости и решимости в решении рабочих дел. Успех будет гарантирован в том случае, если вы сумеете правильно оценить ситуацию и убедить окружающих в своей правоте. Не ведитесь на поводу у своей лени – будьте активнее.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2021 года, для Рыб

Хороший вас ждет день, когда любые неприятности будут вам по плечу. Вы легко можете менять свой распорядок дня и наконец найти время для занятий спортом. Чтобы не разочаровываться в отношениях, попытайтесь в них не очаровываться и не придумывать того, чего на самом деле нет.

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

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