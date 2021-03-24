Гороскоп на сегодня 24 марта: Раков ждет неидеальный день, а Львам нужно поставить на первое место себя

Астрологический прогноз на 24 марта для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 24 марта 2021 года. События этого дня будут во многом зависеть от вашего настроения, а не наоборот. Вы сами в состоянии написать сценарий, по которому будет развиваться жизнь во многих сферах. Не забывайте, что нет ничего вечного. Наслаждайтесь жизнью, дарите улыбки, эмоции – не ищите поводов, а дарите подарки просто так. А если повод все же есть – воспользуйтесь календарем подарков на март.

Овен (22 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2021 года, для Овна

Старайтесь сегодня меньше зацикливаться на негативе и искать во всем позитив. Стремление стать лучше других поможет вам получить то, чего хотели. Но усмирите свою гордыню и не превозносите себя выше других.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2021 года, для Тельца

Сегодняшний день идеально подходит для прощения, любви и возобновления старых связей. Не бойтесь просить прощения, если были не правы, и признавайтесь в любви тому, кто вам симпатичен. День идеально подходит для свиданий и дружеских посиделок – и пусть весь мир подождет.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2021 года, для Близнецов

Ваша помощь и сочувствие могут понадобиться сегодня другим людям. Поэтому по возможности не отказывайте им в помощи, но цените личное пространство и границы. Близнецам, у которых есть пара, необходимо уделить больше времени семье – они соскучились по вам.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2021 года, для Рака

День будет не идеальным, поэтому не отчаивайтесь, если что-то идет не так. Постарайтесь с самого утра составить список необходимых дел на день и поставить все в порядке приоритетности. Любовь близких людей будет вас вдохновлять на новые свершения – будьте благодарны за то, что у вас есть.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2021 года, для Льва

Важно сегодня поставить на первое место себя и свои желания. Но придется обязательно усердно трудиться, чтобы добиться хороших результатов. Не игнорируйте свое самочувствие, которое подает вам знаки: если что-то беспокоит – не затягивайте с визитом к врачу.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2021 года, для Девы

Когда будете принимать серьезное решение на работе, типа быть или не быть – смело полагайтесь на свою интуицию. Старайтесь быть более внимательными к своим потребностям. Во второй половине дня может произойти встреча, которая способна изменить вашу жизнь.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

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Гороскоп на сегодня, 24 марта 2021 года, для Весов

Сегодня вы не сможете принять тот факт, что нужно будет делать что-то не свойственное вам. Не бойтесь нового – это не страшно, и вы легко можете получить то, чего на самом деле хотите. Это та пресловутая зона комфорта, которую на время необходимо покинуть!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2021 года, для Скорпиона

Сегодня будет много различных соблазнов сделать что-то такое, от чего может быть не по себе. Энергии будет не хватать, поэтому постарайтесь аккумулировать ее по максимуму и тратить лишь на то, что действительно важно. Доверяйте интуиции!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2021 года, для Стрельца

Какой-то день соблазнов и искушений, которые вы должны будете стойко пережить. В противном случае можете допустить ошибку, которую будет очень сложно исправить и за которую вам будет стыдно. Помните фразу великих "Лучше семь раз отмерь и один раз отрежь". То же самое сегодня нужно делать со своими поступками!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2021 года, для Козерога

Любой конфликт сегодня можно легко решить, если не распылять свое внимание на посторонних. Сконцентрируйтесь на одной задаче и получите хороший результат. А еще важно набраться терпения, тогда любые трудности будут вам по плечу.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2021 года, для Водолея

Следите за своими словами, иначе они приведут к последствиям, которые вам потом придется долго расхлебывать. Берегите здоровье и старайтесь максимально уменьшить потребление алкоголя. Пора исправлять свои ошибки!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2021 года, для Рыб

Идеальный день, когда ваши творческие способности будут на максимуме. Вы легко реализуете любой проект на работе, а еще наполнитесь энергией и любовью от близких людей. Позвольте себе насладиться жизнью!

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

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