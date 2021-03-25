Гороскоп на сегодня 25 марта: Девы и Весы, запаситесь терпением

Астрологи дали прогноз на четверг, 25 марта 2021 года. Сегодня не все будет зависеть только от вашего желания, постарайтесь подстроиться, чтобы вам было максимально комфортно. А дальше уже действуйте так, как вам будет удобно, вы ведь и сами в состоянии написать сценарий вашей жизни. Не забывайте, что нет ничего вечного. Наслаждайтесь жизнью, дарите улыбки, эмоции – не ищите поводов, а дарите подарки просто так. А если повод все же есть – воспользуйтесь календарем подарков на март.
Овен (22 марта – 20 апреля)
Гороскоп на сегодня, 25 марта 2021 года, для Овна
Подходящий день, чтобы решить финансовые и юридические вопросы. Но только при условии, что вы не будете нервничать и накручивать себя, иначе допустите много ошибок. Вечер в размышлениях здорово поможет проанализировать ваши действия и возможные ошибки.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Гороскоп на сегодня, 25 марта 2021 года, для Тельца
Хорошее время для новых начинаний и проектов. Будьте решительными и активными, тогда сможете достичь хороших результатов. Избегайте интриг, махинаций и провокаций. Вероятны серьезные перестановки в личной жизни, которые принесут вам пользу.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Гороскоп на сегодня, 25 марта 2021 года, для Близнецов
Вас ждет сегодня спокойный и даже ленивый день, когда все дела будут реализовываться без особого напряга. Но не стоит пускать на самотек проблемы личного характера – их нужно решать быстро. Вторую половину дня посвятите общению с детьми и родными.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на сегодня, 25 марта 2021 года, для Рака
Звезды сулят вам удачу в решении денежных вопросов. Будьте настырнее и активнее. Вечером вас ждет романтика, свидание и поцелуи. Но под влиянием прекрасных чувств, старайтесь все же думать о том, что вы делаете и что говорите, чтобы потом об этом не пожалеть.
Лев (23 июля – 21 августа)
Гороскоп на сегодня, 25 марта 2021 года, для Льва
Любое ваше дело сегодня потребует от вас быстрой реакции и концентрации. Будьте осмотрительны в словах и поступках, иначе клеветы и обвинений в свой адрес вам не избежать. Будьте внимательнее к своим близким.
Дева (22 августа – 23 сентября)
Гороскоп на сегодня, 25 марта 2021 года, для Девы
Вас ждет напряженный день, когда вас никто не будет понимать и вам станет очень одиноко. Не подпитывайте в себе чувство обиды на всех и переставайте быть жертвой. Все проблемы можно решить, главное – наберитесь терпения. Вечером включайте сериал "Друзья" для поднятия настроения.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на сегодня, 25 марта 2021 года, для Весов
Все падает из рук, вам некомфортно находиться в компании и вы не уверены в своих силах. Старайтесь не нагнетать обстановку, а лучше разбавить ее чем-то положительным. Вечер в кругу близких людей порадует приятными сюрпризами.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на сегодня, 25 марта 2021 года, для Скорпиона
Хороший день, когда можно планировать даже самые серьезные дела: жениться, зачинать ребенка, покупать квартиру и машину. Не упускайте возможности завести новое дело – оно потом вам станет полезным для продвижения в карьере.
Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Гороскоп на сегодня, 25 марта 2021 года, для Стрельца
Сегодня вы можете получить большую порцию славы, признания и успеха. Это вас, конечно же, вдохновит на подвиги и мотивирует двигаться дальше. Но не заигрывайтесь, ведь успех может вскружить вам голову. Вечером уделите время любимому человеку, ведь ваши отношения немного зашли в тупик.
Козерог (23 декабря – 20 января)
Гороскоп на сегодня, 25 марта 2021 года, для Козерога
Вы легко сможете сконцентрироваться на важном и направить свои силы на решение проблем. Но потакание своим слабостям может создать препятствия. Старайтесь всячески избегать выяснения отношений, ссор и разборок, иначе стресса вам не избежать.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Гороскоп на сегодня, 25 марта 2021 года, для Водолея
Сегодняшний день важно провести за общением с коллегами, партнерами и начальником. А вот вечер полностью посвятить любимому человеку – романтическое свидание станет идеальным вариантом. Благоприятны творческая работа, прогулки с детьми.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на сегодня, 25 марта 2021 года, для Рыб
Хорошее время для отдыха, прогулок и приятного общения. Приведите в порядок свои деловые бумаги и будьте спокойны. Вечер в кругу самых близких станет идеальным решением. Научитесь отдыхать и расслабляться – вы это делать не умеете!
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