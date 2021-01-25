Гороскоп на сегодня 25 января: Водолею нужно избавиться от внутреннего нытика, а у Рыб появится энергия

Астрологический прогноз на 25 января для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 25 января 2021 года. День будет насыщен встречами, знакомствами, домашними и личными делами. Старайтесь уделить время планированию и общению. А еще будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 января 2021 года, для Овна

Сегодня не день для активных действий, принятия серьезных решений и бешеного темпа. Вам необходимо немного остановиться и оглядеться, ведь в мире много интересного происходит без вашего участия. Несмотря на то что сегодня понедельник – рабочий день, найдите время на отдых – сделайте то, что будет для вас в новинку!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 января 2021 года, для Тельца

Избегайте физических нагрузок – вам нельзя слишком усердствовать. Несмотря на то что с сегодняшнего дня открываются фитнес-клубы и тренажерные залы, не нужно целый день проводить на тренажерах, пытаясь согнать все, что накопилось после праздников. Вам бы распланировать свою жизнь на ближайшие полгода – найдите для этого время.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 января 2021 года, для Близнецов

Сегодня все рабочие вопросы будут решаться легко и просто, поэтому здесь даже переживать ни за что не нужно. А вот в личных делах не все так гладко – придется подключить фантазию и проявить упорство. Старайтесь больше времени проводить с положительно настроенными людьми, а нытиков гоните прочь!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 января 2021 года, для Рака

Сегодня вам все под силу, поэтому можете запланировать те дела, на которые вы так давно хотели потратить свое время и деньги. А еще вас будет все интересовать и всего хотеться! Вы составите огромный список желанных покупок и подарков, а потом начнете усиленно мечтать о том, как все осуществится. Но не забывайте еще и делать что-то!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 января 2021 года, для Льва

Все, за что будете браться – работа или личные дела, вызовет у вас бурю эмоций. Они, к слову, могут быть самыми разными, и это невероятно круто! Наслаждайтесь тем, что у вас есть, но не переставайте делать все, чтобы иметь больше. Вам это под силу!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 января 2021 года, для Девы

Если что-то важно успеть – составьте план, если нужен отдых – отправляйтесь в путешествие, если нужны эмоции – сделайте что-то новое для себя! Все в ваших руках – скучать не время. Старайтесь не сидеть в четырех стенах, ведь вас ждет захватывающее будущее и интересные знакомства.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

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Гороскоп на сегодня, 25 января 2021 года, для Весов

Сам придумал – сам обиделся – сам подумал – сам попросил прощения. И кому от этого хорошо? Правильно, никому! Не создавайте сами себе проблем, и вам будет жить гораздо легче. В общении будьте милее и спокойнее – вам нужна нынче эмоциональная устойчивость. И чашка вкусного горячего чая прямо сейчас!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 января 2021 года, для Скорпиона

Не стоит ждать сегодня каких-то подвохов или происков со стороны коллег и начальства. Просто будьте доброжелательны, но никому не рассказывайте о своих планах. Порадуйте себя чем-то вкусным на обед и красивым на ужин. Получать эстетическое удовольствие вы умеете.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 января 2021 года, для Стрельца

Сегодня вам с самого утра захочется поругаться, поскандалить, подоказывать свою правоту и тем самым испортить настроение не только себе, но и окружающим. Во-первых, выдохните и помедитируйте с утра хотя бы 5 минут. А затем приготовьте себе вкусный завтрак, красивый наряд на день и послушайте мотивационную лекцию TED. Настроение придет в норму, и вы не захотите его портить ни себе, ни другим.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 января 2021 года, для Козерога

Концентрируйтесь на главном и только на самом важном именно для вас. Потому что, потакая чужим прихотям, стать счастливее у вас не получится. Сосредоточьтесь на позитиве – притягивайте его в свою жизнь. Не давайте в долг крупные суммы и сами не транжирьте деньги.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 января 2021 года, для Водолея

Не нужно брать на себя больше, чем вы можете реально потянуть. Все вопросы, связанные с деньгами, личные и рабочие, вы сможете легко решить, если не будете поддаваться негативным эмоциям и избавитесь от внутреннего нытика. Можете смело позволить себе крупные покупки.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 января 2021 года, для Рыб

Вы будете сегодня максимально сконцентрированы на том, что делаете, и получите от результата огромное удовольствие. Ваша усталость пройдет, энергия появится, и вы сможете сделать наконец шаг в правильном направлении. Прислушивайтесь к себе и своим внутренним ощущениям.

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