Гороскоп на сегодня 27 февраля: Водолея и Рыб ждут перемены

Астрологический прогноз на 27 февраля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз для всех знаков зодиака на 27 февраля 2021 года. Не пытайтесь за сегодня успеть сделать все и даже больше – быстро выдохнетесь. Найдите время на отдых и занятие, которое делает вас счастливым.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 февраля 2021 года, для Овна

Сегодня вас будут одолевать тяжелые мысли, сомнения и разочарования. Поэтому не принимайте никаких важных решений, иначе можете сделать выбор, за который потом будете кусать себе локти. Вечер в кругу самых близких будет радовать и греть вам душу приятными разговорами.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 февраля 2021 года, для Тельца

Сегодня самое время заняться своим домом. Наводите порядок, а потом отправляйтесь за обновками – коврик, подушки, посуда или плед – все это сделает любое пространство еще уютнее. А вот ваши отношения с партнером могут зайти в тупик – поговорите!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 февраля 2021 года, для Близнецов

Сегодняшний день может резко перевернуть ваш мир, и многие вещи станут вам непривычными. Не пытайтесь за сегодня решить все дела и закрыть все вопросы – уже к обеду наделаете кучу глупостей и ошибок. Систематизируйте все, что вам необходимо сделать, а вот вечер оставьте для любви, романтики и страсти.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 февраля 2021 года, для Рака

Не берите на себя больше, чем можете позволить. Мало того, что вы настроение себе испортите, так и в делах еще напортачите. Главное сегодня – сохранить душевное равновесие, избегать слез и обид. Зовите друзей в гости, а еще лучше – напрашивайтесь к ним в гости и веселитесь.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 февраля 2021 года, для Льва

День начнется с того, что ваше самочувствие будет заставлять вас провести больше времени в постели. Не отказывайте себе в этом и без угрызения совести поваляйтесь столько, сколько нужно. Обязательно пейте больше воды и ешьте полезную еду – вам непременно станет лучше. А еще пару серий "10 процентов" и объятия любимого человека вылечат вас быстренько.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 февраля 2021 года, для Девы

Несмотря на то что сегодня выходной, у вас появится замечательная возможность подтянуть хвосты в рабочих делах и даже пополнить базу полезных контактов. Не исключено, что события предыдущих дней серьезно повлияют на ваш авторитет и самооценку. Но не отчаивайтесь и возвращайте себе свою силу любыми способами.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня Реклама

Гороскоп на сегодня, 27 февраля 2021 года, для Весов

Сегодня вы можете недосчитаться серьезной суммы денег и понять, что вы транжира. Старайтесь меньше переживать и больше анализировать, а еще лучше – начать вести бюджет прямо сейчас. Ищите программу на телефон или по старинке берите блокнот с ручкой и пишите. Иначе банкротства вам не избежать, дорогой транжира.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 февраля 2021 года, для Скорпиона

Вроде и ретроградный Меркурий уже развернулся, а проблемы все никуда не исчезают. Не стоит сегодня жениться, делать серьезные покупки или переезжать – лучше замедлитесь и попытайтесь расслабиться. Помедитируйте, почитайте книгу и упорядочьте мысли в голове. К важным задачам приступайте завтра!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 февраля 2021 года, для Стрельца

Все задачи, начатые ранее, сможете легко завершить. Но не беритесь сразу за что-то новое и масштабное – вам нужна передышка и отдых. Займитесь тем, что любит: вязание, видеоигры, посмотрите сериал или отправляйтесь в кино. Вечером добавьте романтики, и вы сможете стать самым расслабленным человеком в мире.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 февраля 2021 года, для Козерога

Сегодня что-то может пойти не так, и планы резко поменяются. Но не отчаивайтесь, не все перемены – плохо. Главное – умело к ним адаптироваться. Все вам сегодня будет даваться с большим трудом, поэтому берегите силы и не тратьте их на пустые разговоры и таких же пустых людей. Найдите то, что вас мотивирует и вдохновляет.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 февраля 2021 года, для Водолея

Все новое сегодня будет вас манить: знания будут легко даваться, эмоции будут переполнять, а новые покупки – радовать. Знакомство с новыми людьми окрылит вас, но постарайтесь все же не впасть в эйфорию.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 февраля 2021 года, для Рыб

Сегодня вас ждут важные и серьезные перемены в жизни. И это касается как рабочих отношений, так и личных. Будьте максимально дипломатичны и не пытайтесь прыгать выше головы, ничего никому не доказывайте – ведите себя так, как вам хочется, и говорите то, что считаете нужным. Вечер полностью уделите себе!

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

Читайте также гороскоп на 2021 год для знака Рыбы: вам придется пожертвовать карьерой ради семьи.