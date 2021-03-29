Гороскоп на сегодня 29 марта для всех знаков зодиака: Козероги, жгите!

Астрологический прогноз на 29 марта для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 29 марта 2021 года. Давайте не киснуть сегодня, чтобы день прошел хорошо и все получалось. Старайтесь больше гулять на свежем воздухе, хоть на улице еще не вполне весна – свежий воздух помогает проветрить голову и запастись новыми идеями. Чтобы улучшить себе настроение, сделайте то, что приносит вам удовольствие или порадует ваших близких. Подарки ведь можно дарить и без повода, а если он все же есть, воспользуйтесь нашим календарем подарков на март.

Овен (22 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2021 года, для Овна

Вы легко можете спланировать сегодня любой проект, и он станет успешным. Если вы, конечно, приложите немало усилий и начнете двигаться к намеченной цели. Важна концентрация, поэтому не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные задачи.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2021 года, для Тельца

Если вы хотите получать больше денег, то сейчас просто идеальное для этого время. Вам будут предлагать перспективные проекты или варианты, чтобы вложить средства. Тщательно все обдумайте и решайтесь. Именно уверенность в себе и своих силах поможет вам стать успешным.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2021 года, для Близнецов

Этот день ознаменуется творческим подъемом. Вам захочется сделать так много, что просто глаза будут разбегаться. Чтобы успеть реализовать все, что вы себе нафантазировали, старайтесь не отвлекаться.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2021 года, для Рака

Сегодня ваше самочувствие не очень, а от этого и дела будут продвигаться долго и туго. Старайтесь не игнорировать сигналы своего организма, тогда сможете сами себе быстренько помочь. А когда почувствуете себя хорошо, то и вопросы будут решаться сами собой.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2021 года, для Льва

День для себя – просто идеальное решение всех ваших вопросов. Старайтесь критически оценивать все, что происходит вокруг, но не критиковать людей и не давать им советы. Если, конечно, не хотите услышать от них грубости, куда вам нужно идти и что делать. Занимайтесь собой!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2021 года, для Девы

Вы будете наделены сегодня нереальной энергией и пророческими способностями. Воспользуйтесь этим по полной и научитесь делать для себя то, что давно хотели. Например, пойдите наконец на курсы макияжа или на бокс. Просто сделайте первый шаг – и вы быстро втянитесь.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

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Гороскоп на сегодня, 29 марта 2021 года, для Весов

Сегодня жизнь будет проверять вас на прочность довольно сложными способами. Вы обалдеете от своей выносливости и со всем справитесь, поэтому выше нос! Никакой депрессии и поникшего состояния – только полный вперед! Вечер с любимым человеком способен вас исцелить.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2021 года, для Скорпиона

Не нужно сегодня включать пятую передачу на работе, чтобы успеть сделать все и даже больше. Этот день благоприятен для решения любых конфликтных ситуаций, связанных с родственниками или любимым человеком. Вы сможете найти правильные аргументы и отстоять свои границы.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2021 года, для Стрельца

Все сегодня будет неоднозначно, и вам будет хотеться то сладкого, то соленого. Не пытайтесь решать какие-то серьезные дела – лучше перенесите все на потом. А сейчас займитесь тем, что доставляет вам удовольствие.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2021 года, для Козерога

Вы, как птица феникс, возрождаетесь и наполняетесь энергией. Старайтесь больше внимания уделять своим потребностям и желаниям, а вторую половину дня посвятите семье и детям. Семейный просмотр фильма и вкусная еда станут идеальным завершением дня.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2021 года, для Водолея

Хорошее время, чтобы реализовать все, что вы запланировали. Причем сил и энергии у вас сейчас хватит не только на рабочие дела, но и на личные проекты. Старайтесь меньше говорить и больше делать – это всегда работает.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2021 года, для Рыб

Звезды советуют Рыбам быть избирательным в отношении своего окружения и не тратить время на ненужные контакты. Чтобы добиться своего, сегодня следует ориентироваться на собственные желания и только иногда прислушиваться к мнению окружающих. У вас своя голова на плечах, и решение принимать только вам.

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