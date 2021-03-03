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Гороскоп на сегодня 3 марта: Скорпионы сразят всех своей непредсказуемостью, а Рыбам придется повоевать с ленью

3 марта, 05:35

Ольга Козачок

Астрологический прогноз на 3 марта для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 3 марта 2021 года. Чтобы решить возникшую проблему, не стоит отказываться от посторонней помощи. Отключите негативные эмоции, и тогда у вас все получится.

Овен (23 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 марта 2021 года, для Овна

Этот день будет удачным для заключения договоров и налаживания новых деловых связей. Неожиданно для себя вы откроете таланты в людях, о которых раньше не думали ничего сверхъестественного. Остерегайтесь весенних сквозняков.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 марта 2021 года, для Тельца

Это не ваш день, поэтому лучше побыть в стороне и не проводить переговоров ни делового, ни личного характера. А вот работа над собой и своими скрытыми талантами пройдет очень неплохо. Повремените с серьезными покупками – вы лишь даром потратите время и деньги.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 марта 2021 года, для Близнецов

Если вы ищете решение возникшей проблемы, вместо десятка внешних советчиков лучше прислушайтесь к внутреннему голосу – уж он-то вас не подведет. С приходом весны вам желательно сменить имидж и обновить гардероб – так вы почувствуете себя намного увереннее.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 марта 2021 года, для Рака

Прежде чем выпускать из себя наружу противоречивые эмоции и негатив, несколько раз посчитайте до десяти, а лучше до двадцати. Тогда вы успеете составить план для выхода из тупиковой ситуации, и при этом никто всерьез не пострадает – ни друзья, ни потенциальные конкуренты.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 марта 2021 года, для Льва

День подходит для выяснения тупиковых отношений, разрешения споров и закрытия старых изживших себя дел. Свободное время полезно потратить на исполнение желания любимого человека – что-то вы о нем позабыли. А весной такие промахи не прощаются.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 марта 2021 года, для Девы

Никому не рассказывайте свои секреты. Помните, что ваш язык – это ваш враг. Конкуренты не дремлют, а потому ваш бизнес может оказаться под угрозой. Чтобы поддерживать организм в порядке, займитесь оздоровительными процедурами и профилактикой сезонных болезней.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

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Гороскоп на сегодня, 3 марта 2021 года, для Весов

Не бойтесь монотонности. Пройдет время, и она закончится, а вы сможете тогда наслаждаться результатами своих трудов. Коллеги прислушаются к вашему мнению, если вы сможете убедить их в логичности своих доводов. Приведите мысли в порядок, составьте план и действуйте.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 марта 2021 года, для Скорпиона

Смените линию своего поведения, и тогда ваши оппоненты будут повержены неожиданностью вашего решения. Ищите союзников там, где их по логике быть не должно. Ваша непредсказуемость в этот день одних людей приведет в замешательство, а других – в полный восторг.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 марта 2021 года, для Стрельца

Присматривайтесь, прислушивайтесь и набирайтесь опыта у своих же конкурентов. Это принесет вам пользу. В середине дня вам придется отвлечься от работы на решение семейных вопросов. Так что не планируйте на это время ничего серьезного – все отменится и перенесется.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 марта 2021 года, для Козерога

Не бойтесь делиться своими достижениями с окружающими. Они будут вам благодарны, а вы укрепите свой авторитет. Да и самим учиться чему-то новому никогда не поздно. Встреча с интересной личностью откроет перед вами новые горизонты в бизнесе.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 марта 2021 года, для Водолея

Найдите в себе смелость и признайте собственные ошибки. Лучше на них учиться сейчас и не повторять в будущем. Берегите здоровье и соблюдайте все меры безопасности. Не забывайте, что от вас зависят другие люди. Свободное время стоит посвятить самообразованию.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 марта 2021 года, для Рыб

Даже если вам ничего не хочется делать, старайтесь себя превозмочь, потому что ваша лень в будущем обойдется вам слишком дорого. Придумайте себе какой-то стимул. А вот от алкоголя и жирной пищи сегодня лучше отказаться, если не хотите, чтобы желудок дал сбой.

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