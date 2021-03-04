Гороскоп на сегодня 4 марта: у Раков появятся сторонники, а Стрельцам полезно промолчать

Астрологический прогноз на 4 марта для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 4 марта 2021 года. У многих знаков зодиака будет противоречивый день, когда придется рассчитывать на собственные силы, но при этом не забывать о близких людях.

А потому подарите близкому человеку что-нибудь приятное. В нашем весеннем календаре подарков есть множество идей, которые смогут удивить каждого.

Овен (24 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 марта 2021 года, для Овна

День заставит немного понервничать, но если вы проявите терпение, то все завершится благополучно. Не сжигайте мосты: вам еще могут пригодиться старые связи, которые казались совершенно ненужными. Эгоизм сегодня неуместен, думайте не только о себе.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 марта 2021 года, для Тельца

Вам выпадут испытания, которые будут вам под силу. Но имейте в виду, что рассчитывать будет не на кого, потому что партнеры и коллеги против своей воли могут подвести. Постарайтесь рассчитаться со старыми долгами и не делать новых хотя бы какое-то время.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 марта 2021 года, для Близнецов

День посвящен ностальгии. Не совершайте дальних поездок и не принимайте серьезных решений. Лучше обратите свой взгляд в прошлое. Там вы найдете ключ к разгадке проблемы, с которой столкнетесь в ближайшее время. Поберегите нервы и попейте успокаивающий чай.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 марта 2021 года, для Рака

Выход всегда есть, просто нужно уметь смотреть на ситуацию под разными углами. Если вы чувствуете, что не в силах противодействовать своим оппонентам, тогда постарайтесь их возглавить. У вас появятся сторонники – люди вам верят, не подведите их.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 марта 2021 года, для Льва

В этот день от вас потребуется принятие ответственного решения. Мыслите глобально, а вот детали можно решить позже и на ходу. Стоит прислушаться к мнению компетентных людей, но вот следовать ли их советам или поступить по-своему – решать только вам.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 марта 2021 года, для Девы

Вас ждет непростой и противоречивый день. От вас могут отвернуться люди, которых вы привыкли считать своими друзьями. Зато поддержка придет с неожиданной стороны, откуда и не подозревали. Старайтесь держаться подальше от начальства – вы не в лучшей форме.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня Реклама

Гороскоп на сегодня, 4 марта 2021 года, для Весов

Сейчас выгодно занять выжидательную позицию, вы все равно не сможете доказать свою правоту. Мудрость дня заключается не в отстаивании собственных амбиций, а в накоплении знаний и сил на будущее. Свободное время лучше провести в творчестве и романтичном настроении.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 марта 2021 года, для Скорпиона

День проверяет вас на силу воли и выдержку: сколько вы продержитесь, чтобы не поддаться соблазнам? А вот окружающие будут равнодушны к вашим проблемам. Захочется кому-то пожаловаться на жизнь – это тоже серьезное испытание на прочность нервов.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 марта 2021 года, для Стрельца

Вас ждет рутина, которую не на кого переложить. Держите язык за зубами, даже если знаете правильный ответ. Иначе вам придется отвечать за чужие ошибки. Окружающие вряд ли оценят ваше геройство. Вы найдете отдушину в личных отношениях – тут все складывается отлично.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 марта 2021 года, для Козерога

Этот день опасен обманом и какими-то подвохами. Держитесь подальше от сомнительных людей, если не хотите рисковать своей репутацией и добрым именем. Сегодня полезно заняться освобождением от ненужных вещей и мыслей. На их место придет что-то новое.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 марта 2021 года, для Водолея

Следите за своим языком и не болтайте лишнего, потому что рискуете попасть в неприятную историю. Из-за своей несдержанности и эмоциональности вы можете подвергнуть риску близкого вам человека. Поберегите позвоночник, не нагружайте его и не носите тяжести.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 марта 2021 года, для Рыб

Чтобы повысить свое либидо, старайтесь понравиться, прежде всего, себе – от этого зависит ваш успех у окружающих. Вам также пойдет на пользу посещение визажиста, смена имиджа, весенний шопинг. В плотном рабочем графике найдите время на собственные нужды.

Астрологический гороскоп на 2021 – смотрите видео:

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