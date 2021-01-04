Гороскоп на сегодня 4 января: Овен целый день будет шутить, а Тельцу необходимо идти веселиться

Астрологический прогноз на 4 января для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 4 января 2021 года. День будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с домашними и личными делами. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится реализовать.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 января 2021 год, для Овна

Сегодня вас ждет такой хороший день, что расстроить сможет только перевернутые котом тапки. А это значит, что вы будете много улыбаться, шутить и смеяться. Люди будут тянуться к вам, а вы наслаждаться общением и жизнью. Ну кайф же!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 января 2021 год, для Тельца

Сегодня противопоказано сидеть в четырех стенах и хандрить, иначе начнете винить всех окружающих во всех своих проблемах и только усугубите ситуацию. А вот идти заниматься спортом, много гулять на улице, заниматься хобби и веселиться – обязательные действие! Вам компанию может составить даже малознакомый человек, с которым вы познакомитесь на улице.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 января 2021 год, для Близнецов

Вы сегодня будете сильно раздражаться и даже злиться на окружающих, поэтому старайтесь держать эмоции под контролем. Это важно в первую очередь для вас, ведь только это поможет вам сохранить хорошее настроение и не растрачивать энергию на негатив. Вечер с книгой станет идеальным завершением дня!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 января 2021 год, для Рака

Легкий и приятный у вас сегодня день будет, Раки! Вы сможете разобраться в своих чувствах, понять чего хотите от жизни и куда двигаться дальше. Найдете время для хобби, а это в свою очередь поможет еще больше насладиться любимым делом. Не забудьте также насладиться жизнью, она ведь прекрасна!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 января 2021 год, для Льва

День будет связан с деньгами и способами их достижения. И знаете, что? У вас найдется более трех вариантов, как стать богаче. Это вдохновит вас и подстегнет на действия. Главное – не стойте на месте и у вас все непременно получится!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 января 2021 год, для Девы

Сегодня легко сможете закончить начатые дела и даже те, которые вам сложно давались. Правда, во второй половине дня вас может коснуться ощущение тревоги и меланхолии. Гоните их прочь! Лучше купите бутылку любимого вина, включите Фрэнка Синатру или Эллу Фицжеральд и расслабьтесь.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

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Гороскоп на сегодня, 4 января 2021 год, для Весов

Вы сегодня с самого утра будете решалой – сможете решить любой вопрос, связанный с работой или личной жизнью. А ощущение того, что вы можете все, еще больше вдохновит вас на действия. Не ограничивайте себя и завоевывайте этот мир!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 января 2021 год, для Скорпиона

Настроение новогоднее у вас уже улетучилось и вы со спокойной душой возвращаетесь к работе над собой, над улучшением своего финансового положения и, конечно же, фигуры после застолья. Пишите план и вперед с песней! Вечером бокал вина замените на комбучу, а телевизор на книгу – внесите в жизнь разнообразия!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 января 2021 год, для Стрельца

У вас с утра будет ощущение 1 января, когда будет хотеться вернуться назад и ничего не пить с вечера. Вернуть время вспять, к сожалению, нельзя, а вот помочь себе – легко. Например, научитесь отказываться от алкоголя и гулянок. Особенно, перед рабочим днем! А пока, пейте много воды и будет вам счастье…через часок другой.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 января 2021 год, для Козерога

Хороший день, хорошее настроение, хорошие люди рядом – вы будете много улыбаться, шутить и смеяться. Классно! Наслаждайтесь жизнью и дарите приятные эмоции своему любимому человеку – он скучает по вам.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 января 2021 год, для Водолея

Сегодня настроение будет у вас боевое и воинственное, когда сможете решить легко все вопросы и наметить план действий на ближайшее время. Делайте счастливыми своих родных, шутите, выполняйте обещания и перед вашим обаянием не сможет устоять никто.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 января 2021 год, для Рыбы

Старайтесь не брать на себя слишком много обязанностей. Делайте только самое необходимое и то, что вам хочется. Пора полюбить себя и перестать тянуть на себе других людей. Займитесь собой и вкладывайте энергию в самого важного человека в вашей жизни – в себя!

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