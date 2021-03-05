Гороскоп на сегодня 5 марта: Близнецов ждет сюрприз, а Львам стоит задуматься

Астрологический прогноз на 5 марта для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 5 марта 2021 года. У многих знаков зодиака день пройдет так, как они запланировали, и настроение всецело будет зависеть от них, а не от внешних обстоятельств.

Самое время задуматься о предстоящих праздничных выходных и поискать близким классные подарки. В нашем весеннем календаре подарков есть множество идей, которые помогут вам порадовать окружающих.

Овен (25 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2021 года, для Овна

В этот день наладятся многие дела, бизнес пойдет на подъем, вы даже можете рассчитывать на прибыль. Однако звезды не советуют бесцельно транжирить полученные деньги – они вам еще пригодятся на более важные вещи.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2021 года, для Тельца

Ваше настроение подвержено перепадам, вы слабо контролируете свои эмоции, так что желательно, чтобы вам под руку не попадались ни в чем не повинные люди. Ищите причины своих неприятностей в себе, а не окружающих. И не тратьте зря нервы – они не восстанавливаются.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2021 года, для Близнецов

День переосмысления ценностей. Если люди не выполняют то, что пообещали – отнеситесь к этому философски. Согласитесь, что вы тоже бываете не без греха. Учитесь прощать, и тогда в ваш огород при случае не полетят камни. Вечером вас ждет приятный сюрприз.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2021 года, для Рака

Пусть не испортится ваше утреннее радостное настроение. Не стоит опускать руки, даже если ситуация кажется вам тупиковой. Если хорошенько подумать, всегда найдется выход. Лучше найдите единомышленников и проведите время с пользой для себя.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2021 года, для Льва

Старайтесь не критиковать окружающих, если не хотите, чтобы коллеги негативно высказывались в ваш адрес. Долг платежом хорош, так что верните все, что по вашему мнению, вам не должно принадлежать. Вас осенит интересная идея, которую стоит обдумать.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2021 года, для Девы

Обратите внимание на свой внешний вид и при желании займитесь обновлением имиджа. Это пойдет вам на пользу, и вы услышите комплименты. Ваша работа будет рассматриваться под микроскопом, а потому старайтесь все делать так, чтобы не к чему было придраться.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня Реклама

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2021 года, для Весов

Не стоит говорить людям то, что они не готовы услышать, лучше пока повремените со своими откровениями. Вам будет полезно заняться самообразованием и накоплением знаний. Эта информация вам вскоре пригодится для развития своего бизнеса.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2021 года, для Скорпиона

Ваш главный козырь – компетентность и осведомленность, особенно если дело касается конкурентов. Без надобности не лезьте на рожон и избегайте провокаций. Не забывайте делать комплименты окружающим, и к вечеру ваше настроение заметно поднимется.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2021 года, для Стрельца

Ваше предложение покажется интересным коллегам и начальству, так что можете рассчитывать на одобрение. Свободное время посвятите шопингу – покупки будут удачными. Остерегайтесь сквозняков и холодных напитков, поберегите горло в канун праздников.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2021 года, для Козерога

Вас ждет разноплановый и утомительный день. А вот насколько хорошо он пройдет, зависит от вашего желания и сил. Ваша работа не пройдет зря, вы получите и одобрение, и награду. Стоит подготовиться к выходным, чтобы отдых удался на все сто.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2021 года, для Водолея

Ваш успех у окружающих всецело будет зависеть от умения убеждать, и привлекать к себе единомышленников. Обратите внимание на информацию или предложение от старых знакомых – они сами не понимают, насколько оно может быть выгодно.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2021 года, для Рыб

В этот день все будет решаться легче, чем вы думали. Просто двигайтесь в нужном вам направлении, не оглядываясь на преграды. Не поддавайтесь искушению обмана или не совсем правильных действий по отношению к окружающим. Возможно, это проверка на честность.

Астрологический гороскоп на 2021 – смотрите видео:

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