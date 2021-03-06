Гороскоп на сегодня 6 марта: Овны замечательно проведут время, а Козероги плохого не насоветуют

Астрологический прогноз на 6 марта для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 6 марта 2021 года. Большинство знаков зодиака в этот день сумеют как следует отдохнуть и при этом набраться сил на предстоящий весенний женский праздник.

Самое время задуматься о предстоящих праздничных выходных и поискать близким классные подарки. В нашем весеннем календаре подарков есть множество идей, которые помогут вам порадовать окружающих.

Овен (26 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 марта 2021 года, для Овна

В этот выходной не отказывайтесь от общения с друзьями. Проведите время вместе с семьей или же просто найдите себе занятие по душе. Прогулка, шопинг, шашлыки – общее дело объединяет, а особенно предпраздничная подготовительная суета.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 марта 2021 года, для Тельца

Старайтесь избегать многолюдных компаний и шумных мероприятий. Гораздо полезнее для вас будет отдохнуть от всей суеты в одиночестве. Если есть возможность – просто сбегите от всех, к примеру, на природу. Там вы быстрее восстановите силы.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 марта 2021 года, для Близнецов

Не стоит провоцировать своего партнера на ревность. Это деструктивное чувство способно разрушить вас обоих, оставив за собой руины, которые будет сложно восстановить. Держите свои тайны при себе, и тогда день пройдет без конфликтов.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 марта 2021 года, для Рака

Отличная идея в этот выходной отправиться на природу и свежий воздух. Если позволяет погода, предложите семье такой вариант отдыха. Можно поехать к друзьям на дачу и устроить первый весенний пикник. Не стоит голодать в этот день.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 марта 2021 года, для Льва

Субботний день располагает к праздному ничегонеделанию, так что можете не сопротивляться своей лени. Отдых пойдет вам на пользу. Ничего не планируйте сами – дайте другим составить график мероприятий на сегодняшний день и подчинитесь ему.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 марта 2021 года, для Девы

Не забывайте об интересном законе: чем больше вы отдаете другим, тем больше получаете сами. Не стесняйтесь готовить подарки, чтобы вскоре порадовать окружающих. И кстати, можете загадать желание – оно имеет все шансы исполниться.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня Реклама

Гороскоп на сегодня, 6 марта 2021 года, для Весов

Старайтесь избегать нагрузки на позвоночник. Лучше предоставьте возможность поработать мозгам, а не телу. В этот день противоречия и нестыковки сгладятся, если вы проявите бескорыстие и доброту по отношению к людям, зависящим от вас.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 марта 2021 года, для Скорпиона

Даже когда вы хотите отдохнуть в свой законный выходной, вас не отпускают дела. Если вы действительно стремитесь уйти от всех рабочих вопросов – просто выключите мобильный и на время забудьте про все гаджеты, иначе вас все-таки найдут.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 марта 2021 года, для Стрельца

В любой семье возможны размолвки. Не стоит обижаться на любимого человека. Проявите мудрость и пойдите первыми на примирение. Лучшее времяпровождение этого дня – проведенное в кругу семьи. И неважно, чем вы будете заниматься, главное – вместе.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 марта 2021 года, для Козерога

Этот день подходит для размеренного и неторопливого отдыха, а также планирования на ближайшее будущее. Привлекайте к этому членов семьи, консультируйтесь со старшими, советуйте младшим, будьте в курсе всего происходящего.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 марта 2021 года, для Водолея

Вам лучше держаться подальше от надвигающихся семейных разборок. Все уляжется само собой, а вот вы можете остаться крайними из-за своего вмешательства. Лучше займитесь своим внешним видом и пройдитесь по магазинам за обновками.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 марта 2021 года, для Рыб

Как бы вы ни старались, вы не сможете решить в срок все домашние дела. Лучше призовите семью к себе в помощники, тогда вы еще успеете отдохнуть и набраться сил перед следующим выходным. Ваши эксперименты на кухне увенчаются успехом.

Астрологический гороскоп на 2021 – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.