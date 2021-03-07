Гороскоп на сегодня 7 марта: Львам не сидится дома, а Рыбам будет что вспомнить

Астрологический прогноз на 7 марта для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 7 марта 2021 года. Некоторым знакам зодиака посчастливится ощутить всю прелесть выходного дня и ни о чем не заботиться.

Самое время задуматься о предстоящих праздничных выходных и поискать близким классные подарки. В нашем весеннем календаре подарков есть множество идей, которые помогут вам порадовать окружающих.

Овен (27 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 марта 2021 года, для Овна

Не бойтесь проявлять свои лучшие качества, будьте яркой неординарной личностью – и тогда вы ни за что не упустите шанс познакомиться с интересным человеком. Эта встреча может быть знаковой не только сегодня, но и на всю жизнь.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 марта 2021 года, для Тельца

Сегодняшний день – это отличный повод, чтобы организовать романтическое времяпровождение. Что именно придумать – пусть поработает ваша фантазия. Это может быть путешествие, свидание или ужин при свечах.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 марта 2021 года, для Близнецов

День не подходит для каких-то кардинальных перемен в жизни и бурного выяснения отношений с партнером. Просто плывите по течению – оно вынесет на тот берег, где вас ждет надежность, стабильность и позитив.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 марта 2021 года, для Рака

Звезды рекомендуют в этот день сбежать от будних вопросов и всецело отдаться творческому процессу. Нарисуйте картину, сочините стихи или свяжите шарфик. Любое из этих занятий может сделать вас намного счастливее.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 марта 2021 года, для Льва

Ваши таланты и способности принесут вам успех. Организуйте активное времяпровождение. Не сидите дома, отправляйтесь на свежий воздух за впечатлениями и новыми знаниями. Только обязательно оденьтесь по погоде.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 марта 2021 года, для Девы

Задумайтесь, как бы вы хотели провести этот выходной? Имейте в виду, что ваши желания – в ваших руках, а мысли бывают материальными. Не забывайте: поссориться можно просто, а восстановить прежние отношения уже не удастся.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня Реклама

Гороскоп на сегодня, 7 марта 2021 года, для Весов

Подходящее время для увлекательной экскурсии, походя в кино, общения с друзьями. Вы не будете испытывать финансовых затруднений, так что смело отправляйтесь за подарками. Поберегите желудок и не злоупотребляйте алкоголем.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 марта 2021 года, для Скорпиона

Этот день хорошо подходит для обновления пространства вокруг себя, а также приведения собственных мыслей в порядок. К вам все относятся благожелательно, так что не ждите никаких неприятностей со стороны окружающих.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 марта 2021 года, для Стрельца

Как бы вы ни хотели отдохнуть, вы погрузитесь в рутину бытовых вопросов, каждый из которых будет казаться неотложным. Вечер проведите в теплой домашней обстановке вместе с семьей или за книгой, при этом постарайтесь расслабиться.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 марта 2021 года, для Козерога

Окружающие будут ждать от вас чудес или хотя бы проявления инициативы. Так что обязательно организуйте интересный выходной день и посвятите его семье и близким – вы услышите о себе много хорошего и лестного.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 марта 2021 года, для Водолея

День подходит для релаксации и отвлечения от накопившихся проблем. А их у вас немало. Найдите себе занятие, которое успокаивает. Сегодня самое время перестать обвинять в своих промахах других людей, события и вселенную.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 марта 2021 года, для Рыб

Сегодня вам будет все под силу, при этом вас непременно ждет успех. Ваши старые друзья могут нагрянуть в гости без предупреждения, но такая спонтанная встреча подарит отличное настроение – вам будет что вспомнить.

Астрологический гороскоп на 2021 – смотрите видео:

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