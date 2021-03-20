Гороскоп вечеринок на 20 марта: Близнецам в стиле "Большого Гэтсби", а Овнам – вечер 90-х

Суббота – день, когда все хотят отдохнуть после сложной недели на вечеринке, перезагрузиться и еще получить незабываемые эмоции. И, чтобы не тратить время зря на выбор формата вечеринки и стилистики – читайте наш гороскоп вечеринок. Узнайте, что прогнозируют вам звезды в этот вечер.

И не забывайте о подарках в выходные, тешьте не только себя, но и ваших родных и друзей. Лучшими идеями мы поделились в нашем мартовском календаре.

Овен (22 марта – 20 апреля)

Звезды рекомендуют вам провести вечер с родными. Поэтому устройте тематическую вечеринку в кругу самых дорогих людей. Тематику вечера выбирайте учитывая общие интересы. Один из удачных вариантов – вечеринка в стиле 90-х. Поэтому берите весь свой деним и соедините его с ярким верхом. И не забудьте про аксессуары.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Звезды говорят, что сегодня вы столкнетесь с агрессией в течение дня. Если это все же произойдет, то рекомендуем запланировать с друзьями караоке-вечеринку. С помощью караоке и любимых песен вы отвлечетесь и одновременно выплеснете негатив, который был в течение недели. И не без веселья, конечно.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Звезды прогнозируют вам сложный день, и чтобы в результате улучшить впечатление от субботы – устройте вечеринку в стиле "Великого Гэтсби". Выберите изысканный и элегантный костюм, который передает эпоху 20 века и сформируйте джазовый плейлист. Он будет сопровождать вас и гостей в течение вечера – с помощью музыкальных аккомпанементов перенесет в киноленту "Большого Гэтсби".

Рак (22 июня – 22 июля)

Звезды говорят, что ваш день пройдет не по плану. Но не стоит отчаиваться – устройте вечером вечеринку с друзьями в стиле сериала "Секс и город" с Кэрри Брэдшоу. "Космополитен" и разговоры с друзьями – то, что поможет отвлечься и психологически настроиться на новую неделю.

Лев (23 июля – 21 августа)

Звезды рекомендуют вам не сдерживать себя в амурных делах. Это означает одно: вечеринку с друзьями лучше перенести – устройте вечер для двоих в гавайском формате. И скорее ищите варианты бассейна, и доставайте купальники.

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Дева (22 августа – 23 сентября)

Субботний вечер видастся интересным. Звезды предлагают сделать выбор относительно стилистики костюма на вечеринку самостоятельно и устроить ее формата "Путешествие во времени". Вы можете выбрать костюм из любой эпохи и наслаждаться вечером в кругу друзей, которые будут иметь разные образы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Плохие новости: звезды рекомендуют вам сегодня закрыть все дедлайны, которые "зависли" в течение недели. Вечеринки придется перенести, но вы можете побаловать себя бокалом веганского вина.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Звезды говорят, что вечером вам стоит заняться тем, что приносит удовольствие. Вспомните, какая из последних стилизованных вечеринок увиденных вами запала вам в душу больше всего. Если идея пришла – то реализуйте ее как можно скорее. И ищите костюмы и присылайте онлайн-приглашение друзьям.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Сегодня вам стоит забыть о классических вечеринках, где есть только барная стойка, вино и музыка, звучащая с телефона. Устройте с вашими друзьями костюмированное шоу с героями "Поттерианы". И выберите интересные алкогольные сочетания. Например, можете сделать коктейли с камбучи, или на основе ягод – "Жидкий коралл" о котором мы писали недавно.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Звезды говорят, что у вас день будет не из лучших. Но не важно, что произошло утром, если вечером у вас бомбезная вечеринка в стиле Hip-Hop. Именно ее звезды рекомендуют вам сделать. Поэтому скорее готовьте плейлист Eminem, Drake, 2Pac и других культовых исполнителей и приглашайте друзей.

Водолей (21 января – 19 февраля)

В субботу вам стоит вернуться к классике – пижамным вечеринкам. Ищите свою лучшую пижаму и выбирайте подборку фильмов для просмотра. На этой вечеринке важна компания – сами не оставайтесь. Поэтому зовите друзей и насладитесь времяпрепровождением на максимум.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды сегодня предлагают устроить вечеринку венецианского формата – маскарад. Ищите тематические маски и подбирайте колоритные костюмы. И, конечно, не забудьте о приготовлении вкусных коктейлей, например, на основе игристого.

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