Гороскоп здоровья по Фен Шуй: в апреле берегите желудок, избегайте ветреных мест и ремонта

Быть весь апрель здоровыми и принимать правильные решения помогут сухофрукты, прогулки и умение не затевать ссоры

Апрель 2021 года – это месяц, когда наши мышцы и пищеварительная система будут нуждаться в особенном внимании: так говорит древнее китайское учение Фен Шуй. Также в предстоящем месяце следует позаботиться о своем эмоциональном состоянии, чтобы не впасть в стресс, не "наломать дров" и не перечеркнуть все свои планы.

Наталия Явон

Практическими советами и гороскопом здоровья по Фен Шуй на апрель с нами поделилась консультант Фен Шуй и Ба Цзы Наталия Явон.

Апрель – месяц дракона, Земли и обострения болезней пищеварения

Для справки: месяцы, как и годы в китайской метафизике привязываются к 12 животным. Апрель – это месяц Дракона и в этом году это Водяной Дракон. Время его влияния с 4.04 по 5.05.

В китайской медицине элемент Земли – это желудок, поджелудочная железа, селезенка, а также мускулатура и клетки. То есть, помимо рационального питания, упор следует сделать на укрепление иммунитета, профилактику обострения хронических заболеваний и простуды.

Как поддержать селезенку, желудок и не простудиться: 5 Фен Шуй советов

Так как селезенка отвечает за иммунитет, в апреле уделяем этому органу максимум внимания и поддержки. Уменьшаем употребление "сырой" пищи, так как она ослабляет селезенку. Лучше есть запеченные фрукты, если позавтракать сырыми, то мы "охладим" селезенку и будем весь день унылыми. Желудок и селезенка "сигналят" нам о своих потребностях желанием съесть сладкую еду. Поэтому для межсезонья, согласно Фен Шуй, сладкий вкус – основной в продуктах. Это большинство злаковых, бобы, крахмалистые овощи и мясо. Дополняющий вкус в межсезонье – горький. Он тонизирует, выводит токсины, успокаивает кашель, выводит слизь, которая накапливается в организме в это время. Ешьте баранину, пшено, сухофрукты, шпинат, рукколу. Сделать селезенку сильнее по Фен Шую можно, укрепляя ноги: поэтому в это время очень рекомендуются длительные прогулки. А еще селезенке "нравится" музыка: слушайте любимые треки, гуляя по приятным местам. В апреле достаточно ветрено: это опасно для "пробуждения" скрытых болезней. Поэтому избегайте ветреных мест, даже если ветер теплый. Шарф или платок из натурального шелка – хорошее средство защиты от ветра.

Что по эмоциональному здоровью: драконам – не оставаться наедине с собой, собакам – не ходить в горы

Если вы родились в год Дракона или в апреле (в любой год по китайскому календарю), то вы можете совершить ошибки, принять решения, о которых потом пожалеете. Постарайтесь меньше проводить время наедине с собой: распланируйте месяц мероприятиями, встречами. И, если вдруг почувствуете, что подступает печаль, то займитесь творчеством, которое вам по душе: нарисуйте картину, перекрасьте стену в комнате, слепите что-то из глины.

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Для рожденных в год Собаки или в октябре нужно с осторожностью принимать судьбоносные решения. У вас может появиться желание кардинально изменить свою жизнь. Чтобы избежать травм, стоит быть более внимательными за рулем собственного авто и вообще в дороге, а также во время трекинга или подъема в горах.

Хорошо, а что еще придаст энергии, а что может забрать силы в апреле?

Энергиями месяца можно воспользоваться, чтобы не только поправить здоровье, но также определиться со своими целями и сделать первый шаг в нужном направлении.

В апреле желание людей общаться, собираться вместе не остановит даже самый жесткий локдаун. Стремление узнавать новое, делиться опытом будет достаточно большое. У многих из нас могут проснуться большие амбиции и желание изменить мир к лучшему.

Обратите внимание на месячные энергии Фен Шуй в вашем доме:

если входная дверь в квартиру или ваша спальня на юго-западе (имеется в виду место, а не направление) то будьте готовы к быстрым прорывам и позитивным переменам, особенно, если хотите доказать, что вы – лучший;

если вход или спальня расположены на севере – это даст больше работы и больше денег, но тогда не забывайте вовремя отдыхать;

восток (дверь, спальня) принесут много вдохновения и идей творческим личностям и помогут тем, кто находится в поиске своей "половинки". А еще юго-запад и восток будут хороши для тех, кто учится и готовится к экзаменам или зарабатывает через обучение и работу с информацией.

Ослабляем негативные энергии: где переставить мебель, а где не затевать ремонт

Чтобы направить хорошие энергии в нужное русло, можно поставить рабочий стол или кресло в указанную комнату или под нужную стену. Например, вы начали новый проект и хотите получить поддержку от пространства, чтобы быстрее продвигаться, но ни спальня, ни вход не совпадают с заветными секторами, а помощь нужна. Тогда ищете юго-западную комнату и ставите туда стол или в той комнате, где работаете, ставите стол под юго-западную стену.

Стол в юго-западной комнате по Фен Шуй – это поддержка от пространства / Фото: Pexels

Северо-запад (вход, спальня) увеличивается вероятность споров, ссор, особенно между женщинами, будьте более сдержанными и направьте свое внимание на изучение чего-то нового. А Северо-восток помогает тем, кто хочет сделать карьеру, но терпелив и дисциплинирован.

Энергии южных комнат способствуют появлению новых знакомств, полезных связей, общению, что особенно актуально для тех, чей доход зависит от работы с людьми. Но будьте внимательны к тому, что вы говорите. Лучше без обсуждений "за спиной". И никакой лишней информации о себе или о других.

Ремонты, перестановки и прочее в апреле, и вообще этом году не стоит делать в Юго-восточном секторе. Если в этом секторе находится спальня или входная дверь, то постарайтесь не рисковать деньгами и здоровьем весь год.

Чтобы ослабить неблагоприятную энергию года, можете поставить морскую соль по углам комнат или больше домашних растений.

Для западного сектора (спальня и вход) такие же рекомендации, как и для юго-востока, но только на один месяц – в апреле: не давать в долг, не рисковать деньгами, а также не делать ремонт и перестановки.

Какие благоприятные и неблагоприятные дни для здоровья и начала дел

5, 8, 17, 18, 20, 29 апреля не подходят для большинства дел, новых проектов

7, 10, 19, 22 апреля хорошие дни начала нового бизнеса, открытия чего-либо, презентации

Но для принятия очень важных решений лучше пользоваться индивидуальным выбором дат.

Вы также можете узнать, что категорически нельзя делать дома по Фен Шуй.