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Готовим французские блины на Масленицу – рецепт от Григория Германа

9 марта, 16:41

Ирина Маслова

Подаются они с апельсиновым соусом

В авторской рубрике "Вкусное утро" на канале "Украина" ведущий и кулинар Григорий Герман делится только лучшими и полезными рецептами. На этот раз он рассказал, как приготовить изысканные и небанальные французские блины, которые станут настоящим украшением стола на Масленицу. А еще у этих блинов французские корни. Блины с апельсиновым соусом – это просто, изысканно и красиво.

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Для приготовления французских блинов по рецепту Григория Германа понадобятся:

Способ приготовления

  1. Яйца с сахаром взбить с помощью миксера до пены. В отдельной миске смешать муку, молоко, ваниль, щепотку соли и масло. Хорошо взбить миксером.
  2. Осторожно ввести готовую мучную смесь во взбитые яйца. Жарить блины на сковороде.
  3. Для соуса растопить на сковороде сливочное масло, всыпать несколько столовых ложек сахара и добавить одно зернышко кардамона.
  4. Нарезать апельсин дольками и снять немного цедры для подачи блюда. Когда карамель начнет коричневеть – время забрасывать апельсин.
  5. Карамелизировать фрукт и осторожно достать дольки со сковороды.
  6. К апельсиновой карамели понемногу вливать сливки, постоянно помешивая. Блины сложить треугольниками и выложить на сковороду с карамелью.
  7. Подавать блины с добавлением карамелизированого апельсина, цедры и орехов.

Здесь узнаете, что делать, если ваши блины получаются толстыми.

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