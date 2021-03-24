Готовим ножки к босоножкам: 5 правил весеннего ухода

Весна пока не радует теплом, но это хороший повод точно успеть подготовиться к "открытому" сезону. Уже сейчас позаботьтесь об идеальных ножках, которые вы будете гордо демонстрировать при помощи коротких юбок, шорт, открытых туфель и босоножек.
В этом материале рассказываем, как заблаговременно подготовить ноги к теплу и какими средствами важно обзавестись.
Что важно сделать до начала сезона "голых ножек"
Открывая ваши ножки, важно учесть не только факторы красоты – хороший педикюр, идеально гладкую кожу, а и факторы здоровья. Грибки, воспаления, отечность ног и пересушенная кожа – самые распространенные проблемы в "переходной" весенний период.
Чтобы избавиться от подобных проблем, необходимо подобрать правильный уход. Для этого сейчас существует множество различных гелей, мазей и кремов. Но стоит обращать внимание на их состав, чтобы еще больше не пересушить кожу. В кремах для ног должно быть масло ши, миндальное и масло виноградных косточек. Именно они отлично питают кожу и дают ей возможность выглядеть здоровой, упругой и красивой.
5 правил весеннего ухода за ногами
1. Снимите напряжение оливковым бальзамом для ног Olive Foot Balm
Сухость и раздражение ног точно не про здоровье и красоту. Поэтому важно обеспечить им нежный уход и интенсивное питание кожи. Для этого идеально подойдет оливковый бальзам для ног Olive Foot Balm. Оливковое масло и масло ши в составе крема делают ноги мягкими, шелковистыми и гладкими.
2. Приобретите пену для сухой кожи ног Mykosept Foot Foamt
Сухую кожу необходимо хорошо увлажнять, но при этом желательно избегать жирного блеска, который может дать масло. Пенка для ног Mykosept Foot Foamt идеально справляется с сухостью ног! Она легко впитывается, но сохраняет при этом увлажненность кожи и питает ее аминокислотами, витаминами и минералами. А еще пенка – отличная профилактика грибка, которая никому не помешает.
3. Используйте крем для профилактики грибка Mykosept Foot Guard
Грибок точно не украшает ноги, поэтому лучше сделать профилактику, чем потом его лечить. В состав крема Mykosept Foot Guard входит экстракт белого чая, который обладает антимикотическими и антибактериальными свойствами. А миндальное масло и масло ши интенсивно питают кожу, от чего она выглядит здоровой. Особенно актуальным этот крем станет для спортсменов.
4. Наносите крем для укрепления сосудов и снятия усталости ног Red Wine Leaf Foot Cream
День на каблуках или просто в движении приводит к сильной усталости ног и даже к отечности. Но не спешите избавляться от любимых туфель, просто подберите правильный уход, например: крем для укрепления сосудов и снятия усталости ног Red Wine Leaf Foot Cream. В составе этого крема масло виноградных косточек и экстракт виноградных листьев, которые отлично стимулируют кровообращение и стабилизируют стенки сосудов.
5. Питайте кожу ног при помощи спрея для эластичной и нежной кожи с 10% мочевины Urea 10% Express Foot Spray
Если времени на уход за кожей ног мало, необходимо средство с быстрым эффектом. Спрей Urea 10% Express Foot благодаря своему составу идеально справится с этой задачей. В нем есть мочевина с массовой долей 10%, провитамин B5 и алантоин, благодаря чему кожа становится эластичной и мягкой. А масло жожоба известно своими увлажняющими свойствами, которым под силу справиться даже с очень огрубевшими участками кожи.
Позаботьтесь о своих ножках сейчас и уже через несколько недель вы сможете гордо щеголять по улицам города, наслаждаясь прекрасной погодой и любимыми нарядами.