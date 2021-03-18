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Грабитель банков из-за любви решил вернуть ФБР 9 млн долларов

18 марта, 11:54

Дарина Алексеева

Фильм "Честный вор" с Лиамом Нисаном теперь можно посмотреть онлайн

Нашумевший фильм "Честный вор" с обаятельным Лиамом Нисаном, который вскоре перестанет сниматься в боевиках, теперь можно посмотреть в онлайн-кинотеатре на OLL.TV. Экшн-триллер вышел в 2020-м, но из-за карантина многие не смогли увидеть его на больших экранах. Теперь зрители могут посмотреть его прямо дома онлайн.

"Честный вор" / Фото: youtube.com

По сюжету, профессиональный грабитель банков Том Картер, который за свою "карьеру" насобирал семь миллонов долларов, уходит в отставку. А причиной тому – женщина. Том влюбился в очаровательную работницу банка, Энни, и теперь хочет насладиться обыкновенной жизнью. Но не так легко сменить свою жизнь после долгих лет грабежей. Тому предстоит борьба с коррумпированными копами, которые оказались намного большими злодеями, чем он сам, и, спасение любимой, конечно же.

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Интересные факты о фильме "Честный вор":

Кстати, в онлайн-кинотеатре также можно увидеть нашумевший украинский фильм "Захар Беркут", который смотрят даже в Японии и Южной Корее.

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кино oll.tv Лиам Нисон

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