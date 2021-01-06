"Грэмми-2021": организаторы назвали новую дату церемонии вручения премии

Церемония вручения премии "Грэмми", которую перенесли из-за вспышки коронавируса в Лос-Анджелесе, состоится 14 марта.

Об этом сообщили организаторы в Facebook.

"После вдумчивых бесед с экспертами в области здравоохранения, нашими ведущим и артистами, которые должны были появиться, мы переносим трансляцию 63-й церемонии "Грэмми" на воскресенье, 14 марта 2021 года", – говорится в сообщении.

В Сети пользователи поддержали решение о переносе церемонии вручения премии и отметили, что ничего важнее здоровья нет.

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Напомним, ранее СМИ допускали, что церемонию вручения премии могут перенести на март.

Ранее мы писали, что альбом саундтреков к фильму "Евровидение: История огненной саги", в записи которого принимала участие украинская певица и победительница "Евровидения-2016" Джамала, номинирован на престижную музыкальную премию "Грэмми".

К слову, организаторы музыкальной премии объявили номинантов и опубликовали список на сайте.