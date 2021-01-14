Как приготовить фаршированную курицу – чего категоричсеки делать нельзя

Кулинарный эксперт Григорий Герман поделился невероятным рецептом запеченной курицы в программе "Ранок з Україною". Телеведущий рассказал обо всех хитростях и тонкостях приготовления блюда, которое станет украшением любого стола.

Фото: Григорий Герман, телеведущий

"Одним из самых популярных блюд на праздничных столах украинцев считается запеченная курица. Сегодня я дам вам новый фантастический рецепт самой вкусной в мире фаршированной курицы, это будет неожиданно, но просто и доступно!", – отметил телеведущий.

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Фаршированная курица от Григория Германа

/ Фото: Depositphotos

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Ингредиенты

Курица – 1,5 кг

Шампиньоны – 100 г

Панировочные сухари – 150 г

Бекон – 100 г

Лук – 1 шт.

Сливочное масло – 50 г

Чеснок – 2 зубчика

Копченая паприка, петрушка

Способ приготовления

Сначала надо подготовить фарш. Грибы нарезать и обжарить на сковороде с добавлением масла. Пока грибы готовятся, нарезать лук, бекон и чеснок, отправить на сковородку. Готовую начинку выложить в отдельную миску и смешать с панировочными сухарями. Это поможет фаршу остаться ароматным и сочным. Далее следует взять форму для запекания, положить на нее курицу и нафаршировать. Отправить курицу в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут, а после следить за готовностью.

Совет от Григория Германа: чтобы получить идеальную корочку, надо смешать сливочное масло с копченой паприкой, осторожно пальцами отделить кожу от мяса и смазать масляной смесью курицу под кожей. А также намазать маслом всю тушку. Кроме того, Григорий Герман советует обмотать фольгой куриные ножки, чтобы они не сгорели, а крылышки немного завернуть под курицу. А еще можно обложить курицу грибами, которые дополнят блюдо ароматом.

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