Григорий Решетник намекнул, кто может стать новой "Холостячкой"

Пока в эфире идет одиннадцатый сезон "Холостяка", в Сети не перестают гадать, кто станет главной героиней нового сезона "Холостячки". Ведущий реалити Григорий Решетник в Instagram намекнул, кто бы мог стать новой героиней второго сезона популярного проекта.

Телеведущий опубликовал фото с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. Он признался, что рад знакомству со спортсменкой и намекнул, что она могла бы стать новой "Холостячкой".

Григорий Решетник и Элина Свитолина / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

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"Рад, что моя профессия дает мне возможность познакомиться с выдающимися личностями. Элина Свитолина – легендарная спортсменка, гордость нашей страны! А еще очень скромная и простая в общении девушка! Именно это, считаю, и отличает настоящих чемпионок от просто спортсменов. Кстати, подскажите, а Элина "Холостячка?" Потому что второй сезон не за горами", – написал Решетник.

Подписчикам такой вариант понравился, но они отметили, что чемпионка вряд ли сможет принять участие в проекте – у нее заявлено много турниров весной и летом.

Напомним, недавно Элина Свитолина рассталась с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Ранее Леся Никитюк прокомментировала, станет ли она новой "Холостячкой".