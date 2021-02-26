Григорий Решетник впервые показал лицо третьего сына: "Наш Александр" (фото)

Украинский актер и ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник, который недавно стал многодетным отцом, впервые показал лицо своего третьего сына – Александра.

Григорий вместе с сыном и супругой Кристиной украсил обложку журнала "Отдохни".

"Знакомьтесь ближе, наш Александр", – подписал фото Решетник в Instagram.

Григорий Решетник с женой и сыном / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

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Малыш появился на свет еще осенью прошлого года – 28 ноября.

"Теперь я – многодетный папа. У нас родился третий сыночек! Он настоящий красавчик! Я благодарю свою любимую жену-героиню за этот подарок! Мне кажется, что с сегодняшнего дня я умею летать", – делился тогда эмоциями Григорий.

Отметим, что Кристина и Григорий воспитывают еще двоих старших сыновей – Диму и Ваню.

Напомним, Валерий Меладзе показал редкое фото с 17-летним сыном от Альбины Джанабаевой.