Гросу в новом клипе показала любовь с российским актером Полянским: видео

Мы подготовили 14 оригинальных идей и картинок ко Дню святого Валентина, а певица Алина Гросу презентовала романтичную композицию в дуэте с актером Романом Полянским, с которым ей приписывают романтические отношения.

Недавно Алина намекнула, что у них с Романом...роман! А этот клип, по мнению многих поклонников Гросу, прямое тому доказательство. Только взгляните на эти кадры! Либо это классная актерская игра, либо...

Тем временем Гросу называет Полянского "другом и партнером", а он благодарит судьбу за знакомство с певицей.

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"Благодарен судьбе за встречу с Алиной. Благодарен Алине за доверие. Рад, что могу пробовать, экспериментировать и получать опыт в чем-то новом для себя", – комментирует Роман.

А в комментариях только и пишут, что Алина и Роман – "очень красивая пара" и желают им "личного счастья".

Скриншот: YouTube

Кстати, сегодня свой новый клип и песню презентовала еще и Тина Кароль.