Группа НЕАНГЕЛЫ распалась. Дуэт просуществовал 15 лет

Украинский дуэт НЕАНГЕЛЫ распался спустя 15 лет выступлений на сцене. Об этом в своем Instagram сообщила одна из солисток коллектива, Слава Каминская, которая недавно поздравила экс-супруга с днем рождения.

Слава отметила, что теперь они с Викторией Смеюхой будут выступать как сольные артистки.

"В горе и в радости, на свадьбах и разводах, в эйфории и в ПМС. А, главное, во время двух беременностей — мы всегда были вместе. Это были прекрасные (но иногда такие же тяжелые) 5475 дней. 15 лет, 5 альбомов, более 20 клипов, куча номинаций и статуэток — все на двоих. НЕАНГЕЛЫ — уже история. Мне не нравится слово "распались", мы с Викой связаны навсегда, просто дальше мы идем порознь", – сообщила Слава.

НЕАНГЕЛЫ Фото: instagram.com/neangely.official Реклама

Слава поблагодарила всех поклонников группы, а также продюсера НЕАНГЕЛОВ Юрия Никитина.

"Спасибо всем, кто был с нами рядом все эти годы. Спасибо, Юрий Никитин, за то, что 15 лет назад поверил в мой талант и дал шанс показать себя на большой сцене", – написала Каминская.

Напомним, группа DILEMMA заявила о своем распаде.