Хилари Дафф в третий раз стала мамой. Актриса рожала дома (фото)

33-летняя Хилари Дафф, вслед за Эмили Ратаковски сообщила, что стала мамой в третий раз. Актриса, которая на этот раз решила рожать дома, показала фотографии новорожденной малышки и рассекретила ее имя.

Черно-белыми кадрами звездная мама поделилась в своем Instagram-аккаунте. "Мэй Джеймс Бэйр, мы любим тебя!", – подписала один из снимков Хилари.

Актриса Хилари Дафф / Фото: instagram/hilaryduff/

Оказывается, артистка родила еще 24 марта, но сообщила об этом только сейчас.

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Фото: instagram.com/stories/hilaryduff

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Фото: instagram.com/stories/hilaryduff

В 2019 году Хилари Дафф тайно вышла замуж за музыканта Мэттью Кома. У пары есть общий ребенок дочь Бэнкс, которая родилась в 2018 году. У актрисы также есть сын Лука от игрока НХЛ Майка Комри, с которым она развелась в 2016-м.

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