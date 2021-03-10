Рэперша alyona alyona, которая недавно рассказала о своем парне, выпустила новый клип на песню "Світ потребує краси". Новую видеоработу артистка посвятила теме бодипозитиву и женской красоты.

alyona alyona рассказала, что все женщины красивы и неважно какой возраст, вес, рост, цвет кожи и глаз.

"Женщины – прекрасны. В любом возрасте, в любом теле, любого роста, с любым цветом кожи или глаз, с волосами или без, с формами или без ... Женщины сильные и волевые, чувствуют сердцем и делают так много добра. Женщины разные", – написала рэперша.

В клипе alyona alyona снялись женщины с абсолютно разной внешностью. Артистка призвала не бояться показывать себя без фотошопа или ретуши.

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"Я хочу видеть разных женщин везде. На улицах, на обложках различных изданий, на телевидении, в социальных сетях, в рекламе, на разных должностях. Я хочу, чтобы они проявляли себя и не боялись быть собой в своем теле. Ведь любовь к себе женщина транслирует через свою деятельность для всех окружающих, для всего мира. А мир в свою очередь требует красоты. Настоящей", – поделилась своим мнением alyona alyona.

В Сети поддержали новую видеоработу рэперши.

"До мурашек! Спасибо за осветление таких важных тем!", Крутяк! Невероятно, классно, актуально! Аплодисменты настоящему актуальному украинскому рэпу", "Ты та много делаешь для женщин", – написали под видео в YouTube.

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