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"Ход королевы" стал лучшим мини-сериалом на "Золотом глобусе-2021"

1 марта, 09:07

Инна Петрова

Статуэтку получила также исполнительница главной роли

"Ход королевы" Скотта Фрэнка и Аллана Скотта признали лучшим мини-сериалом на "Золотом глобусе-2021", где накануне разгорелся скандал. 78-я церемония вручения награды состоялась минувшей ночью в онлайн-формате.

В категории "Мини-сериалы" за победу также боролись шоу "Нормальные люди", "Отыграть назад", "Голос перемен" и "Неортодоксальная". Но победа досталась любимице зрителей – Бет Хармон.

Кадр из сериала "Ход королевы" / Фото: Imdb.com

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Кроме того, исполнительница главной роли в сериале Аня Тейлор-Джой завоевала награду за лучшую женскую роль. Это первый "Золотой глобус" в карьере 24-летней актрисы.

Полный список всех лауреатов "Золотого глобуса-2021" мы публиковали здесь.

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сериал Ход королевы Золотой глобус-2021

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