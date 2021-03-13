"Холостяк-11": как прошел второй выпуск и кто покинул проект

Прошел второй выпуск шоу "Холостяк 11", в котором сразу семь девушек покинули проект. Напомним, что в первом выпуске Михаил оставил всех участниц проекта, поселив их в два дома. Девушки не знали о существовании еще одного "лагеря" участниц.
Мы собрали самые интересные моменты второго эпизода "Холостяка", а также рассказали, кто покинул проект.
Свидание с зайцем
Выпуск начался со свидания с Юлией – это та девушка, которая на знакомство с холостяком пришла в огромном костюме зайца. Теперь за девушкой закрепилось прозвище "зайка".
Михаил и Юля прошлись по магазинам, устроили романтический ужин и даже сделали друг другу кольца с гравировкой. В конце вечера Юлия получила розу.
Плюс и минусы профессии
В этом выпуске девушек попросили назвать минусы их профессии. Особенно по этому поводу переживала бывшая пороноактриса Анастасия. Однако отметим, что холостяк нормально отреагировал на прошлое Насти.
Столик на пятерых
Холостяк решил устроить групповое свидание, чтобы успеть пообщаться с максимальным количеством девушек.
Вместе с Леной, Настей, Алисой и Валентиной Михаил отправился рассматривать достопримечательности Киева.
После этого свидания Михаил попрощался с 26-летней TikTok-блогершей Леной. Заливако начал сомневаться, что Лена пришла на проект ради поиска любви, а не лайков и подписок в TikTok.
Кого еще выгнал Михаил Заливако во втором выпуске проекта "Холостяк":
Ксюша
Оля
Валентина
Ханна
Аня
Ульяна
Ранее мы составили список из ТОП-10 участниц "Холостяка-11".