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"Холостяк" Макс Михайлюк впервые станет отцом (фото)

6 февраля, 09:16

Инна Петрова

Модель Дарья Хлистун беременна

Недавно стало известно, что Никита Добрынин и Даша Квиткова ждут ребенка. Теперь еще один главный герой романтического реалити "Холостяк" сообщил, что станет отцом.

Радостной новостью Макс Михайлюк из 10-го сезона поделился на своей странице в Instagram, где опубликовал фотографии, на которых целует округлый живот своей возлюбленной, 25-летней модели Даши Хлистун.

"С каждым днем все ближе встреча еще с одной любовью моей жизни", – написал будущий отец.

Даша Хлистун и Макс Михайлюк
Фото: instagram.com/flymax305

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Даша Хлистун и Макс Михайлюк
Фото: instagram.com/flymax305

После окончания шоу "Холостяк-10" Макс и Даша некоторое время скрывали свои отношения, но со временем стали чаще появляться на публике вдвоем. В 2020 году они признались, что живут вместе.

В ноябре 24-летняя Хлистун заявила, что пока не собирается выходить замуж за 35-летнего Михайлюка.

Ранее сообщалось, что актриса Натали Портман беременна в третий раз.

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