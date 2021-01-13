Хотел сломать ребра и отрезать пальцы: новые жуткие подробности секс-скандала с Арми Хаммером

На днях мы сообщили, что в Сети появилась тайная интимная переписка актера Арми Хаммера, в которой он фактически признался в каннибализме. Появились новые жуткие подробности этого скандала.

После того, как неизвестная девушка "слила" в Сеть переписку с Хаммером, бывшая возлюбленная актера, писательница Джессика Чинчин Энрикес заявила, что актера следует отправить на лечение, потому что он психически болен. Другая бывшая Хаммера, модель Пейдж Лоренц, также намекнула, что и она стала жертвой Арми. Девушка в соцсетях опубликовала пост, попросив контакты психолога.

Скриншот: Только никому, Twitter

"Актер возбуждался от мыслей, как разрезает девушек на кусочки, бреет их налысо, отрубает пальцы на ногах, а потом хранит у себя частички своих рабынь. Он мечтал сломать жертве ребра, довести ее до невменяемого состояния, а потом сшить все обратно, чтобы не потерять ценную рабыню. Хотел, чтобы девушки резали вены, а он пил эту кровь и использовал ее в сексуальных играх. Хаммер вспоминал, как еле остановился, чтобы не разорвать любовницу на кусочки. Девушки выбирались со свиданий в слезах и с кровоподтеками по всему телу", – пишет Telegram-канал "Только никому" со ссылкой на сообщения жертв Хаммера.

Реклама

Со своими любовницами Арми переписывался в Instagram. В Сеть попали многочисленные скриншоты переписок, которые сейчас актер со своей командой пытается удалить из всех источников.

Скриншот: Только никому

Отметим, что все это происходило, пока актер еще был женат на своей супруге Элизабет Чемберс. В браке они прожили 10 лет. Пара развелась в прошлом году.