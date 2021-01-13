Хотел сломать ребра и отрезать пальцы: новые жуткие подробности секс-скандала с Арми Хаммером

На днях мы сообщили, что в Сети появилась тайная интимная переписка актера Арми Хаммера, в которой он фактически признался в каннибализме. Появились новые жуткие подробности этого скандала.
После того, как неизвестная девушка "слила" в Сеть переписку с Хаммером, бывшая возлюбленная актера, писательница Джессика Чинчин Энрикес заявила, что актера следует отправить на лечение, потому что он психически болен. Другая бывшая Хаммера, модель Пейдж Лоренц, также намекнула, что и она стала жертвой Арми. Девушка в соцсетях опубликовала пост, попросив контакты психолога.
"Актер возбуждался от мыслей, как разрезает девушек на кусочки, бреет их налысо, отрубает пальцы на ногах, а потом хранит у себя частички своих рабынь. Он мечтал сломать жертве ребра, довести ее до невменяемого состояния, а потом сшить все обратно, чтобы не потерять ценную рабыню. Хотел, чтобы девушки резали вены, а он пил эту кровь и использовал ее в сексуальных играх. Хаммер вспоминал, как еле остановился, чтобы не разорвать любовницу на кусочки. Девушки выбирались со свиданий в слезах и с кровоподтеками по всему телу", – пишет Telegram-канал "Только никому" со ссылкой на сообщения жертв Хаммера.
Со своими любовницами Арми переписывался в Instagram. В Сеть попали многочисленные скриншоты переписок, которые сейчас актер со своей командой пытается удалить из всех источников.
Отметим, что все это происходило, пока актер еще был женат на своей супруге Элизабет Чемберс. В браке они прожили 10 лет. Пара развелась в прошлом году.