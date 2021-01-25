Хозяева подарили уборщице свой пентхаус: ее реакция стала хитом (видео)

Женщина по имени Роза около 20 лет проработала уборщицей в одном из элитных жилых комплексов Нью-Йорка и неожиданно получила в подарок пентхаус. Об этом сообщается на платформе Reddit.

Все эти годы Роза жила вместе со своей сестрой в маленькой квартире. Из-за пандемии она потеряла свой стабильный доход. Владельцы огромной квартиры, где женщина регулярно убиралась, решили отблагодарить ее за усердие и подарили ключи, а также контракт на долгосрочную аренду.

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"У меня с собой контракт на двухлетнюю аренду этого помещения. Ваши "фанаты" объединились и обо всем позаботились. Теперь эта квартира ваша на два года", – сообщил уборщице риелтор.

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Теперь в распоряжении Розы огромные апартаменты с четырьмя спальнями, просторной кухней, несколькими ванными комнатами, двумя открытыми площадками и гигантским гардеробом.

Неповторимую реакцию новой хозяйки пентхауса записали на видео.

Видео: Reddit

Напомним, ранее показали фото самого дорогого жилья в США. Кроме этого, белорусская семья построила удобный дом на 16 "квадратов".