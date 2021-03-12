ТОП-7 лучших рецептов блинов на Масленицу

До окончания Масленицы осталось не так много времени, поэтому важно понимать, что приготовить к праздничному столу. Если будете готовить блины с начинкой, то прислушайтесь, что по этому поводу советуют звезды – здесь найдете 12 начинок для каждого знака зодиака. Для очень требовательных – здесь же найдете рецепт шоколадного блинного торта, картофельных блинов и детских блинов с шоколадом и печеньем.

Хотите сделать приятное близким и родным и подарить оригинальную вещь к Масленице – воспользуйтесь нашим мартовским календарем праздников.

Дрожжевые блины на молоке



Блины на дрожжах / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Свежие дрожжи – 20 г

Сахар – 3 ч. л.

Молоко – 1 л

Мука – 550–600 г

Яйца – 2 шт.

Щепотка соли

Растительное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Растереть дрожжи с 1 ч. л. сахара до состояния кашицы. Добавить 240 мл теплого молока и 1 ст. л. муки, размешать и оставить до появления пузырей. Отделить желтки от белков. В миску с дрожжами влить оставшееся молоко, добавить сахар, соль, желтки и хорошо размешать. Постепенно всыпая просеянную муку, замесить тесто консистенции сметаны. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 30–60 минут до увеличения объема вдвое. В подошедшее тесто добавить растительное масло. Белки взбить в пену и аккуратно ввести в тесто лопаткой. Выпекать на разогретой сковороде, смазав ее растительным маслом только перед первым блином.

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Розовые блины по рецепту Григория Германа

Ингредиенты

Отварная свекла – 1 шт.

Молоко – 120 мл

Мука – 100 г

Мак – 2 ч. л.

Масло – 2 ст. л.

Крем-сыр – 200 г

Яйца перепелиные (или куриные) – 2 шт.

Розовый лук – 1 шт.

Сельдь – 1 шт.

Уксус – 2 ст. л.

Укроп и соль

Способ приготовления

Отварную свеклу очистить, нарезать и перебить в блендере. Пересыпать перебитую свеклу в миску, добавить часть молока и мак, тщательно перемешать. Ввести муку, влить молоко и растительное масло и замесить тесто с помощью миксера. Посолить смесь. Жарить блины на сковороде. Лук нарезать полукольцами и залить уксусом, желательно каким-то вкусным, например, винным. Измельчить зелень и добавить ее к крем-сыру, влить немного растительного масла и тщательно перемешать. Сельдь разобрать на филе, очистить от косточек и нарезать полосками. Почистить яйца и разрезать их пополам. Выложить блины на тарелку и украсить начинкой – выложить крем-сыр, сельдь, яйца и маринованный лук, сверху посыпать щепоткой измельченного укропа.

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Овсяные блинчики с маком

Фото: instagram.com/yashyulya/

Ингредиенты (на 5 блинов)

50 г овсяных хлопьев

1 ст. л. мака

1 неполная ч. л. разрыхлителя

50 г мякоти яблока

50 г йогурта

1 яйцо

щепотка корицы

Способ приготовления

Поместить в чашу блендера овсяные хлопья, измельчить. Добавить мякоть яблока кусочками и все остальные ингредиенты – взбить. Оставить тесто на 10-15 минут. Хорошо разогреть сковороду, выпекать блины.

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Шоколадный блинный торт

Фото: instagram.com/nam_tut_vkusno/

Ингредиенты

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Яйца – 2 шт.

Сахар – 4 ст. л.

Масло – 3 ст. л.

Молоко – 700 мл.

Мука – 200 г

Какао – 40 г

Для крема

Сливки 33% – 350 мл

Сметана 20% – 250 мл

Сахарная пудра – 100 г

Ягоды, орехи по желанию

Способ приготовления

Смешать яйца с сахаром и маслом и половиной молока. Постепенно всыпать просеянную муку и какао. Размешивать до исчезновения комочков, влить в оставшуюся массу молоко, перемешать. Выпекать блины. Для крема смешать сливки, сметану и сахарную пудру и взбить до густоты. Складывать торт лучше в металлической форме: выстлать дно и бока формы блинами. Выложить крем. Сделать 5-6 штук блинных рулетов с кремом и выложить их в форму. Сверху – крем. Повторять так, пока не останется пару блинов. Ими нужно укрыть торт и убрать в холодильник. Украсить ягодами и орехами.

Картофельные блины

/ Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 картофелины

1 зубок чеснока

немного укропа

2 яйца

1 стакан муки

1 ч. ложка сахара

1,5 стакана молока

50 г сливочного масла

2 ст. ложки растительного масла

щепотка куркумы

соль по вкусу.

Способ приготовления

Яйца разотрите с солью и сахаром, влейте молоко и взбейте венчиком. Постепенно всыпайте просеянную муку и перемешивайте, чтобы получилось тесто с консистенцией жидкой сметаны. Добавьте 1 ст. ложку растительного масла, чтобы блины в процессе жарки не прилипали. Дайте тесту немного настояться, а пока займитесь картофелем. Сырой картофель очистите от кожуры и потрите на мелкой терке. К картофелю натрите зубок чеснока, добавьте измельченный укроп, куркуму и перемешайте. Можете по желанию добавить и другие любимые специи. Введите картофельную массу в тесто и аккуратно перемешайте венчиком до однородности. Хорошенько разогрейте сковороду и смажьте ее растительным маслом. В дальнейшем добавлять масло не понадобится. Перемешайте тесто, налейте порцию на сковороду и распределите по всей плоскости. Выпекайте картофельные блины до золотистого цвета с обеих сторон, в течение примерно 2-3 минут. Подавайте картофельные блины как самостоятельное блюдо с соусом, сметаной или с любой начинкой.

Тонкие блины на воде

Блины на воде / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

600 мл воды

2 яйца

160 г пшеничной муки (стакан)

1/2 ч. ложки соли

2 ст. ложки сахарного песка

2 ст. ложки растительного масла

Способ приготовления

Яйца взбить с солью и сахаром, до растворения. Влить воду, перемешать. Муку просеять, всыпать в жидкость. Перемешать венчиком до однородности. Отставить на час, чтобы набухла клейковина. Влить растительное масло и хорошо перемешать. Набирая по половине половника, выливать тесто на блинную сковороду диаметром 22-24 см. Жарить блины по минуте на сторону. Готовые блины складывать на тарелку. Смазывать их маслом не нужно – они не слипаются.

Детские блины на Масленицу

Блины с бананом и шоколадом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Для блинов

100 г муки

1 ст. л. сахара

1-2 яйца

1 ст. л. подсолнечного масла

300 мл молока

Для начинки

2 банана

100 г нутеллы

4 средних печенья

Способ приготовления

Положить муку, сахар и щепотку соли в большую миску. Сделать лунку в центре, добавить яйца, масло и 2 ст. л. молока. Взбить венчиком до получения однородной массы. Медленно влить оставшееся молоко, помешивая, чтобы получилось гладкое тесто без комочков. Разогреть блинную сковороду, смазанную маслом, и пожарить на ней тонкие блинчики. Намазать блинчики шоколадной пастой, затем посыпать раскрошенным печеньем. Выложить сверху нарезанные кружочками бананы. Завернуть блины и сразу же подавать.

Здесь узнаете 6 способов красивой подачи блинов на Масленицу.