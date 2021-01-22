Идеальный деним: самые модные джинсы 2021 года с готовыми образами

Чтобы создать яркий и аутентичный повседневный образ, достаточно надеть стильные джинсы. Это своего рода палочка-выручалочка в мире одежды. Деним много лет уверенно занимает первую позицию среди универсальных материалов, но при всей популярности джинс, их нельзя назвать примитивными.

Сегодня мы рассказываем о самых модных моделях джинс 2021-го, и о том, с чем их носить.

Самые модные джинсы 2021 / Фото: Pinterest

С каждым новым сезоном на подиумах появляется все больше новых вариантов и фасонов: от совмещения нескольких оттенков синего в одной паре брюк до возвращения к ретро моделям. Благодаря такому разнообразию, каждый найдет вариант для себя, а наиболее актуальные предложения дизайнеров и модных домов разбираем ниже.

Фото: Сегодня

Мы привыкли видеть защипы на классических брюках, но и для джинс это отличный вариант, чтобы создать более четкий силуэт, подчеркнуть фактуру материала. Защипы в боковом шве создают шарм незавершенности, будто брюки только забрали из ателье, не успев закончить изменения в фасоне.

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Фото: Сегодня

Техника пэчворк в последние несколько лет является одной из тенденций в дизайне одежды и аксессуаров. Несколько лоскутов ткани, собранных в одну вещь, создают гармоничную картину образа, вдохновленного семидесятыми.

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Фото: Сегодня

От привычных рваностей на коленях тренды уходят в сторону необработанных краев. Это создает настроение гранжа, а в современных реалиях модной индустрии приветствуется легкая небрежность и расслабленность.

Фото: Сегодня

Элегантные силуэтные джинсы клеш славятся своей способностью визуально удлинять ноги. Такой фасон подойдет всем, кто хочет выглядеть сдержанно, но не слишком официально. К тому же, клеш является одним из главных атрибутов ретро эстетики, которая так актуальна в этом сезоне.

Фото: Сегодня

Легкая промышленность является одной из самых губительных для окружающей среды, но все больше внимания к этому вопросу привлекают сами дизайнеры, поднимая тему осознанного потребления и переработки материалов. Так в коллекциях появляются новые стильные джинсы, созданные из нескольких пар, которые не были проданы в предыдущих сезонах.

Напомним, ранее мы рассказывали о главных антитрендах 2021 года.