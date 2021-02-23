Идеальный домашний майонез: 3 простых рецепта

К майонезу можно относиться по-разному, но с тем, что с ним вкуснее и аппетитнее, согласятся все. И если вы против майонеза магазинного, то есть прекрасная альтернатива – приготовить его дома. Так вы будете знать, из чего он сделан и какой конечный результат получите. В подборке представлены 3 рецепта домашнего майонеза и обязательные правила при его приготовлении.

Для вкусного домашнего майонеза нужно:

Чтобы все ингредиенты были комнатной температуры.

Желательно домашние яйца. Так вы получите насыщенный желтый оттенок. Магазинные яйца дадут более светлый оттенок.

Лучше готовить майонез с подсолнечным и оливковым маслом в пропорциях 1:3. Много оливкового масла даст горечь.

Для вкуса майонеза используйте специи: сушенный чеснок, молотый черный перец, зелень.

Читайте также: Как приготовить соус бешамель: 3 вкусных рецепта

Домашний майонез (рецепт 1)

Фото: instagram.com/gotovimvkussno/

Ингредиенты

1 яйцо

150 г сметаны 20-30%

100 мл растительного масла

1 ч. л. яблочного уксуса

1 ч. л. соли

½ ч. л. сахара

2 зубчика чеснока

Приправы по вкусу

Способ приготовления

Яйцо, сахар, соль, уксус и масло взбить миксером около минуты. Добавить сметану, измельченный чеснок и любимые приправы и взбивать еще минуту.

Домашний майонез (рецепт 2)

Реклама

Фото: instagram.com/julia_kireeva_kurakova/

Ингредиенты

250 мл подсолнечного/оливкового масла (соотношение 1:3)

1 яйцо

1 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. горчицы

1 ч. л. соли

1 ст. л. лимонного сока

Способ приготовления

Соединить все ингредиенты, взбить погружным блендером до нужной консистенции.

Домашний майонез (рецепт 3, вегетарианский)

Фото: instagram.com/veganstvo_syroedenie/

Ингредиенты

1 стакан соевого молока

1,5 стакана растительного масла

2 ч. л. яблочного уксуса

Горчица, соль по вкусу

Способ приготовления

В блендер налить соевое молоко, начать взбивать. Добавить специи и яблочный уксус. Тонкой струйкой начать вливать растительное масло и взбивать до нужной консистенции.

Здесь узнаете, как приготовить рис для домашних суши.