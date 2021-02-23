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Идеальный домашний майонез: 3 простых рецепта

23 февраля, 14:45

Ирина Маслова

Чтобы соус не горчил, важны правильные пропорции растительного масла

К майонезу можно относиться по-разному, но с тем, что с ним вкуснее и аппетитнее, согласятся все. И если вы против майонеза магазинного, то есть прекрасная альтернатива – приготовить его дома. Так вы будете знать, из чего он сделан и какой конечный результат получите. В подборке представлены 3 рецепта домашнего майонеза и обязательные правила при его приготовлении.

Для вкусного домашнего майонеза нужно:

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Домашний майонез (рецепт 1)

Фото: instagram.com/gotovimvkussno/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Яйцо, сахар, соль, уксус и масло взбить миксером около минуты.
  2. Добавить сметану, измельченный чеснок и любимые приправы и взбивать еще минуту.

Домашний майонез (рецепт 2)

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Фото: instagram.com/julia_kireeva_kurakova/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Соединить все ингредиенты, взбить погружным блендером до нужной консистенции.

Домашний майонез (рецепт 3, вегетарианский)

Фото: instagram.com/veganstvo_syroedenie/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. В блендер налить соевое молоко, начать взбивать.
  2. Добавить специи и яблочный уксус.
  3. Тонкой струйкой начать вливать растительное масло и взбивать до нужной консистенции.

Здесь узнаете, как приготовить рис для домашних суши.

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