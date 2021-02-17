12 вариантов завтраков, которые идеально подойдут для каждого знака зодиака

Как выясняется – еда и гороскоп – вещи еще какие совместимые. Ведь у каждого из 12 знаков зодиака есть свой нрав и взгляды на жизнь, привычки и предпочтения. К вашему вниманию 12 вариантов завтраков, которые идеально подойдут для отдельно взятого знака зодиака. Эти варианты удачно разнообразят ваши вкусные и сытные утренние приемы пищи. Конечно, это все рекомендации. Призывать менять свой привычный рацион и отказаться от вашего любимого завтрака не будем.

Овен

Тосты с авокадо / Фото: Unsplash

Ваш идеальный завтрак: тост с авокадо

Почему: вы первый пробуете что-то новое, поэтому, пока ваши друзья все еще бредят овсянкой, вы уже перешли на тосты с авокадо. Овны – люди энергичны и активны, поэтому им нужен завтрак, который будет сытным и легким одновременно.

Телец

Ваш идеальный завтрак: яйца Бенедикт

Почему: Тельцы любят все взвешивать и ко всему подходить со всей ответственностью. Тельцы обожают все необычное и оригинальное. То есть обычная глазунья – это не для них. А вот несколько сложные в приготовлении, красивые яйца Бенедикт – самое оно.

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Близнецы

/ Фото: Pixabay

Ваш идеальный завтрак: сдоба, выпечка

Почему: Близнецы любят общение, новых людей, давать дельные советы. Идеальный вариант для этих людей – свежая выпечка в компании близких или коллег. Но выпечка должна быть особенной – сладкой и соленой, Близнецы ведь люди непредсказуемые.

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Рак

Ваш идеальный завтрак: овсянка

Почему: овсянка – классический вариант завтрака, она согревает и подходит вашей заботливой и ностальгической личности. А с правильными миксами (ягодами, фруктами) это может быть, во-первых, не скучно, во-вторых, такое блюдо разнообразит красками ваше утро.

Лев

Ваш идеальный завтрак: блины, оладьи

Почему: Львы любят, чтобы все было с пылу с жару. Потому что у них самих всегда огонь внутри. Так что ваш идеальный завтрак – это блинчики с медом или вареньем. Ну и самое главное – это же сытно невероятно.

Дева

Смузи с черникой и ежевикой / Фото: Depositphotos

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Ваш идеальный завтрак: смузи

Почему: представители этого знака больше, чем другие заботятся о здоровье и хорошем самочувствии. Девы почти всегда думают о том, что они едят. Поэтому хорошим вариантом будет смузи – там много витаминов. К тому же смузи с аккуратно порезанными фруктами – это еще и красиво. В общем, Девы должны оценить.

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Весы

Ваш идеальный завтрак: яйца и бекон

Почему: вы всегда держите баланс, поэтому такой завтрак удовлетворит ваше желание соленого и пикантного вкуса. И самое главное – он вас насытит и предаст сил. Ведь именно это же вам необходимо для того, чтобы "уравновешивать" все и всех вокруг?

Скорпион

Ваш идеальный завтрак: курица с овощами

Почему: Скорпионами управляет Марс, а это значит, что они любят, чтобы было сытно, полезно и еще – со множеством специй. Но это не значит, что представители этого знака будут выбирать только такой завтрак. Они любят экспериментировать с едой и с ее вкусами. Обожают открывать в пище что-то новое.

Стрелец

Фото: instagram.com/yulia_mama3x/

Ваш идеальный завтрак: бельгийские вафли или еще что-то заграничное

Почему: Стрельцы любят путешествовать и полны приключений. Куда бы они не приехали, они обязательно попробуют местные блюда. Для них это крайне важно. Любят они и блюда из других стран на завтрак. Если не сладкие бельгийские вафли, то тогда это вполне может быть пикантный мексиканский буритос.

Козерог

Ваш идеальный завтрак: омлет

Почему: Козероги обожаю вызовы, стремятся во всем быть лучшими и других к этому направляют. В еде Козероги реалисты. Поэтому они не будут готовить что-то особенное, но и яичница для них – слишком просто. А вот "поколдовать" над пышным и идеальным омлетом – самое оно.

Водолей

/ Фото: Depositphotos

Ваш идеальный завтрак: кофе и мюсли

Почему: из всех знаков зодиака эти люди отличаются своим гуманизмом, это проявляется во всем, к чему прикасаются Водолеи. Вам становится хорошо от той мысли, что на завтрак вы выпьете чашку хорошего кофе и съедите качественные мюсли, приготовленные с несладким йогуртом и ягодами.

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Рыбы

Ваш идеальный завтрак: плотный (яичница с рыбой) или что-то сладкое

Почему: Рыбы – мечтатели и не всегда знают, с каким настроением проснутся. Могут даже вообще отказаться от завтрака. Но если утром есть аппетит, то идеальной будет для вас сытная и полезная яичница с кусочком соленой или вареной рыбы. Или наоборот, все же зависит от настроения, вам захочется съесть пончик, пирожное или кусок торта и запить это все кофе.

Здесь узнаете, какая пицца идеальна вашему знаку зодиака.