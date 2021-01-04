Что подарить ей на Рождество: 5 лучших бьюти-боксов с косметикой

Иногда не стоит долго думать над подарком для девушки, потому что многие из нас любят косметику, а получить целую коробку уходовых или декоративных средств на праздник – настоящая радость. Сегодня.Lifestyle рассказывает о пяти украинских бьюти-боксах, которые станут отличным подарком для вашей подруги, мамы, девушки или сестры.

В нашем списке – несколько вариантов разной косметики, по разным ценам. Преимущество бокса в том, что это уже готовый набор, старательно подобранный, чтобы удовлетворить каждую женщину. В некоторых есть миниатюры, позволяющие ознакомиться с новинками или средствами, которые давно хотелось попробовать.

Just Mine

Фото: instagram.com/justmine_cosmetic

Натуральная косметика от бренда Just Mine подходит для разных типов кожи. Внутри набора Facecare средства для ухода за кожей лица: крем для кожи вокруг глаз, маска-пилинг, сыворотка с гиалуроновой кислотой, дневной и ночной кремы. Вся продукция бренда cruelty free и eco-friendly.

Читайте также: Что подарить маме: пять небанальных идей

Стоимость: 667 грн

Beauty Bag by Anastasia Kozhevnikova

Фото: instagram.com/akozhevnikova_beauty

Beauty Bag by Anastasia Kozhevnikova вошли только натуральные средства исключительно украинских производителей. Всего 9 полноразмерных продукта для лица, тела и волос. Это отличный подарок для любой девушки, собранный в экологичную косметичку-мешочек.

Стоимость: 1099 грн

Liferia

Реклама

Фото: instagram.com/Liferia_UA

13 beauty-продуктов в одной коробке каждый месяц. Отличным подарком станет подписка на косметику Liferia. В боксе собраны незаменимые косметические must-have средства в полноразмерных и тревел-версиях.

Стоимость: 475-2340 грн

WonderBox

Фото: instagram.com/wonderbox_ua

WonderBox это микс косметических средств от самых известных брендов для лица, для тела и для волос. В этом году у бренда появился Advent Calendar бокс, в котором целый набор продукции от премиальных марок на сумму более 8000 грн, включая Filorga и Yves Saint Laurent.

CLIPSE BEAUTY BOX

Фото: Сегодня

Самый желанный подарок на предстоящие праздники, о котором мечтают девушки в этом году – CLIPSE BEAUTY BOX от Аллы Барановской. В нем – большое количество уходовой и декоративной косметики для лица, волос и тела от лучших мировых брендов, среди которых – Kerastase, VALMONT, St.BART, REVITALASH, GENOSYS, ERBORIAN, JANEKE и многие другие.

Читайте также: Срочно нужны идеи новогодних подарков: делимся удачными вариантами для всех

В каждом боксе девушек ждет еще и особенный подарок – идеальная красная помада и туалетная вода Libre от бренда YSL.

Стоимость: 6600-9900 грн

Ранее мы рассказывали, как правильно утилизировать косметику.