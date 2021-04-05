Икона Божьей Матери Благовещение Пресвятой Богородицы: описание и молитва

Узнайте, что означает икона Благовещения Пресвятой Богородицы и о чем ей молятся

В канун святого дня 7 апреля мы расскажем вам об иконе Благовещения Пресвятой Богородицы: в чем помогает, о чем молятся и о чем просят у иконы Богородицы.

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Икона посвящена великому двунадесятому празднику Благовещения Пресвятой Богородицы. Повествование о доброй вести, которой посвящена икона, рассказаны в 1-й главе Евангелия от Луки, в стихах 26-38.

Торжественное празднование Благовещения было введено в христианстве в IV веке, тем не менее, иконы, на которых отображено это важное событие, появились в христианской Церкви гораздо раньше.

Описание иконы Божьей Матери "Благовещение Пресвятой Богородицы"

Главные действующие персонажи, изображенные на иконе Благовещения – это Архангел Гавриил, который прибыл в город Назарет к Пресвятой Деве Марии, чтобы сообщить ей важнейшую радостную весть о том, что она станет Богоматерью. Явившись перед Марией, ангел возвестил: "Радуйся Благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты между женами".

На что Дева Мария с покорностью ответила: "Я раба Господня; да будет Мне по слову твоему", явив этим смирение Божьей воле и положив начало заступничеству за род человеческий в лице Пресвятой Богородицы.

Благовещение Пресвятой Богородицы / Фото: Depositphotos

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Существует несколько разновидностей образа. Все, что изображено на иконе Благовещения, имеет свою символику и смысл.

К примеру, лилия символизирует благочестие и непорочность Девы Марии.

Колодец, как источник чистейшей воды, показывает чистоту Святой Девы.

Веретено с красной пряжей означает, что Дева Мария вскоре облачит духовную Святыню Божества в багряницу своей плоти и символизирует образ плоти Христовой.

Райская оливковая ветвь или же посох вестника Гавриила – это знак примирения Бога и творения.

Голубь символизирует Святой Дух.

А ласточка, которая реже изображается на иконах, означает приход весны, надежды и возрождения.

Также на иконе изображена книга пророка Исайи, которую читает Мария, со знаковыми словами: "Се Дева во чреве примет".

О чем просят на Благовещение во время молитвы

Верующие обращаются в светлый праздник Благовещения к Пресвятой Деве с самыми важными просьбами. Молясь у иконы, обычно просят о счастье, здоровье, благополучии своем и близких, прощении грехов, вразумлении и наставлении на путь истинный. А также возносят благодарственные молитвы за все полученные блага.

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Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Благовещения

Приими, Всеблагомощная, Пречистая Госпоже Владычице Богородительнице, сия честныя дары, Тебе единей прикладныя от нас, недостойных рабов Твоих, от всех родов избранная, всех тварей небесных и земных вышшая явльшаяся. Понеже бо Тебе ради бысть Господь сил с нами, и Тобою Сына Божия познахом, и сподобихомся Святаго Тела Его и Пречистыя Крове Его. Темже блаженна еси в родех родов, Богоблаженная, Херувимов свет-лейши и Серафимов честнейши сущая. И ныне, Всепетая Пресвятая Богородице, не престай молящися о нас, недостойных рабех Твоих, еже избавитися нам от всякаго совета лукаваго и от всякаго обстояния, и сохранитися нам неврежденным от всякаго ядовитаго прилога диавольскаго. Но даже до конца молитвами Твоими неосужденных нас соблюди, яко да Твоим заступлением и помощию спасаеми, славу, хвалу, благодарение и поклонение за вся в Троице Единому Богу и всех Создателю возсылаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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