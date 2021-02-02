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Именины Инны: поздравления с днем ангела

2 февраля, 12:21

Ольга Козачок

В день ангела Инны отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе

Сегодня, 2 февраля, свой день ангела отмечает Инна. Если у вас есть знакомые или друзья Инны, обязательно поздравьте их и отправьте им самые лучшие, позитивные и душевные поздравления с днем ангела.

С днем ангела / Фото: Unsplash

Значение имени Инна переводится как "быстрый поток". Такое имя носит женщина находчивая, предприимчивая, решительная и неунывающая.

В день ангела Инны мы присоединяемся к самым лучшим пожеланиям и предлагаем вам искренние, красивые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Красивые поздравления в день ангела Инне

***

Пусть доход несет работа,
Нежность и любовь — мужчина.
Будет все пусть гармонично
В твоей жизни славной, Инна.

Пусть задумки удаются,
Ладятся пускай дела,
Я тебе желаю счастья,
Процветания, добра.

Будь загадочной, манящей,
Ослепительной, хмельной,
Неожиданной, роскошной,
Собранной и деловой.

С Днем ангела / Фото: Pinterest

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Короткое SMS-поздравление с днем ангела Инне

***

Дорогая наша Инна,
Поздравленья принимай,
Каждый день, неотразима,
Лишь с улыбкою встречай.
Мы тебе любви желаем,
Позитива и тепла,
Мы хотим, чтоб ежедневно
Ты счастливою была!

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Позитивные пожелания в день ангела Инны в прозе

***

Дорогая Инна, поздравляю тебя с твоим днем ангела! Желаю исполнения заветных мечтаний, светлых и многообещающих горизонтов жизни, надежды и веры в душе, искренней любви в сердце. Будь во всем успешна и великолепна.

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