Именины Татьяны: поздравления с днем ангела, открытки, картинки и стихи

В Татьянин день поздравляем всех именинниц с днем ангела

Сегодня, 25 января, наступил Татьянин день. Это означает, что все Татьяны отмечают свой день ангела и принимают поздравления.

Лучшие поздравления и открытки с именинами Татьянам / Фото: Depositphotos

Сегодня.Lifestyle подготовили для именинниц эффектные поздравления, открытки, картинки, пожелания и стихи в этот добрый и радостный праздник.

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Именины Татьяны: добрые поздравления в стихах

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С Днем Татьяны поздравляю,

Покровительства желаю,

Ангел пусть тебя хранит

От забот и от обид.

Счастья, крепкого здоровья,

Радости, добра с любовью!

Именины Татьяны / Фото: Pinterest

Прикольное поздравление с именинами Татьяны в прозе

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С именинами, подруга! Желаю быть счастливой Танюшкой, милой Татьяной, жизнерадостной Танечкой, уверенной Таней. Пусть январская погода прогонит все твои печали, пусть судьба исполнит все мечты. Люби и будь любима, живи красиво и наслаждайся каждым днем!

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Именины Татьяны: открытки / Фото: Pinterest

С Татьяниным днем: пожелания в день ангела

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Пусть будет нынешний Татьянин день

Счастливей и удачней предыдущего,

Пусть дарят близкие заботу и любовь,

А жизнь – удачу и благополучие!

С днем ангела Татьяны / Фото: Pinterest

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С именинами Татьяны: короткие стихи

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День святой Татьяны – это праздник твой!

Именины радость пусть несут с собой.

Я желаю, чтобы было у тебя

В жизни много света, счастья и тепла!

День ангела Татьяны: поздравления с именинами / Фото: Pinterest

Эффектные пожелания в день именин всем Татьянам

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Дорогие обладательницы прекрасного, сильного имени Татьяна! Сердечно поздравляем вас с именинами, желаем красоты, гармонии в душе, личного счастья, радости встреч, неиссякаемого тепла, успехов во всех начинаниях.

Поздравления и открытки в день ангела Татьяны / Фото: Pinterest

Поздравления с днем ангела Татьяны для подруги

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Желаю оптимизма,

Любви и магнетизма,

Здоровой будь, красивой,

Всегда такой же милой,

Влюбленной и любимой,

Улыбчивой, счастливой,

Ты – лучшая подружка!

С Днем ангела, Танюшка!

Именины Татьяны: поздравления / Фото: Pinterest

Лучшее поздравление с именинами Татьяне

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В день январский, в день холодный

Поздравляю я тебя,

Будет крепким пусть здоровье,

Будь, Татьяна, весела!

Чтобы бед не знало сердце,

Чтоб сбылась твоя мечта.

С днем Татьяны поздравляю,

Счастья, радости, добра!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.