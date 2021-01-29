Именины в феврале-2021: кто и когда отмечает день ангела

Узнайте, кто празднует именины в феврале-2021, и когда можно поздравлять с днем ангела

Кого и когда можно поздравлять с днем ангела? Кто отмечает свои именины в феврале 2021 года? У кого намечается очередной семейный праздник, помимо дня рождения? Читайте подробный календарь именин на февраль-2021 и адресуйте самые наилучшие поздравления с днем ангела родным, друзьям, любимым и близким людям, а также знакомым, коллегам, сослуживцам, однокурсникам и одноклассникам – им будет приятно.

С Днем ангела / Фото: Pinterest

Люди издавна называли детей не просто наугад, а выбирали имена в строгом соответствии со святками. Для этого смотрели в церковный календарь почитания святых мучеников. К какому дню ближе всего стояла дата рождения ребенка, того святого и выбирали, чтобы назвать новорожденного сына или дочку. Так человек получал своего ангела-хранителя, который оберегал его в течение всей жизни. Примечательно, что день ангела у каждого человека может отмечаться несколько раз в год в отличие от дня рождения.

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Значение имени передает характер и внутренние качества человека, названного в честь кого-то из святых. А также имя во многом способно повлиять на характер ребенка, его темперамент и судьбу в целом. Предлагаем вашему вниманию подробный календарь именин на каждый день февраля 2021.

Чей день ангела в феврале 2021 года

1 февраля – Макар в честь преподобного Макария Великого, а также Антон, Николай, Петр, Федор.

2 февраля – Инна, Павел, Семен.

3 февраля – Максим в честь преподобного Максима Грека, а также Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья.

С Днем ангела / Фото: Pinterest

4 февраля – Анастасия, Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей.

5 февраля – Владимир, Геннадий, Екатерина, Иван, Федор.

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6 февраля – Ксения в честь блаженной Ксении Петербургской, а также Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей.

7 февраля – Григорий в честь святителя Григория Богослова, а также Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Дмитрий, Петр.

8 февраля – Аркадий, Иван, Мария, Петр, Семен, Федор.

9 февраля – Иван в честь Иоанна Златоуста, а также Дмитрий, Петр.

10 февраля – Владимир, Георгий, Ольга.

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11 февраля – Дмитрий, Иван, Константин, Роман.

12 февраля – Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим.

13 февраля – Виктор, Иван, Илья, Никита.

С Днем ангела / Фото: Pinterest Реклама

14 февраля – Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей.

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15 февраля – Василий.

16 февраля – Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей.

17 февраля – Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий.

18 февраля – Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил.

С Днем ангела / Фото: Pinterest

19 февраля – Александр, Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария.

20 февраля – Александр, Алексей, Петр.

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21 февраля – Федор в честь великомученика Феодора Стратилата, а также Александр, Андрей, Петр, Семен, Сергей, Степан.

22 февраля – Василий, Геннадий, Иван.

23 февраля – Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван.

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24 февраля – Всеволод, Дмитрий.

25 февраля – Алексей, Антон, Евгений, Мария.

С Днем ангела / Фото: Pinterest

26 февраля – Анна, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей.

27 февраля – Кирилл в честь равноапостольного учителя Словенского Кирилла, а также Георгий, Константин, Михаил.

28 февраля – Алексей, Иван, Михаил, Николай, Павел, Петр, Семен, Софья.

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